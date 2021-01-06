Alkolik baba semt pazarında bırakıp kaçmıştı! Kadirhan ve Büşra Müge Anlı'da bulundu!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bugünkü yayınında bir kavuşma daha yaşandı. Alkol bağımlısı babanın 17 yıl önce pazara götürdüğü çocuklarını orada bırakarak kaçtığını anlatması canlı yayında herkesi şok etmişti. Pişman olduğunu söyleyen baba günlerdir Müge Anlı programına çıkarak çocuklarının bulunmasını istedi.

2 KARDEŞ SAĞ SALİM BULUNDU

Araştırmacı Gazeteci Müge Anlı bugünkü yayında çocuklarını bulduğunu söyleyince Hakan Küçükboğa sevinç gözyaşlarına boğuldu. Yıllar sonra Anlı sayesinde kavuşan baba ve çocukları herkesi sevindirdi. 2 kardeşten biri olan Büşra canlı yayında stüdyoya gelerek babasıyla tanıştı.

ÇOCUKLARINDAN BİRİ GÖRÜŞMEYİ REDDETTİ

Ancak babanın diğer çocuğu görüşmek istemediğini söyleyerek programa katılmadı.

Hakan Küçükboğa ise yılmayacağını gerekirse Kadirhan'ın ayağına gidip kendisini affettireceğini söyledi. Canlı yayına telefonla bağlanan anne ise çocuklarını çok özlediğini ve kokularını çok merak ettiğini söyleyerek herkesi duygulandırdı.

Büşra yayında kendisini ve kardeşini iyi bir ailenin evlat edindiğini ve bu zamana kadar kendilerine çok iyi baktığını söyledi. Baba Hakan Küçükboğa da çocuklarını evlat edinerek bu yaşa kadar getiren aileye teşekkür etti.

Müge Anlı bugün 6 Ocak Çarşamba CANLI İZLE linki | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE