Emekli maaş zammı ne kadar olacak 2020? Emekli Ocak zammı 2020 belli oldu mu?Pendikspor, Bayburt Özel İdare Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuVan Spor, Eyüpspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuHekimoğlu Trabzon 2 - 0 Ankara Demirspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuGümüşhanespor 1 - 0 Kocaelispor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuHrant Dink davasında flaş gelişme: Jandarma istihbarat görevlileri Veysel Şahin ve Volkan Şahin tutuklandı!Zonguldak Kömürspor 1 - 2 Afjet Afyonspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuKahramanmaraşspor 1 - 0 Amed Sportif Faaliyetler Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuSakaryaspor, Gmg Kastamonuspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuYukatel Denizlispor, Hes Kablo Kayserispor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Alkolik baba semt pazarında bırakıp kaçmıştı! Kadirhan ve Büşra Müge Anlı'da bulundu!

Alkolik baba semt pazarında bırakıp kaçmıştı! Kadirhan ve Büşra Müge Anlı'da bulundu!

17 yıl önce semt pazarında babaları tarafından terk edilen Kadirhan ve Büşra kardeşler Müge Anlı ve ekibi sayesinde bulundu. Babaları Hakan Küçükboğa'nın sarhoşken semt pazarında terk ettiği çocuklarından Büşra canlı yayına çıkarak babası ile konuştu ancak diğer çocuğu babasının yüzünü görmek istemedi.

Alkolik baba semt pazarında bırakıp kaçmıştı! Kadirhan ve Büşra Müge Anlı'da bulundu!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bugünkü yayınında bir kavuşma daha yaşandı. Alkol bağımlısı babanın 17 yıl önce pazara götürdüğü çocuklarını orada bırakarak kaçtığını anlatması canlı yayında herkesi şok etmişti. Pişman olduğunu söyleyen baba günlerdir Müge Anlı programına çıkarak çocuklarının bulunmasını istedi. 

2 KARDEŞ SAĞ SALİM BULUNDU

Araştırmacı Gazeteci Müge Anlı bugünkü yayında çocuklarını bulduğunu söyleyince Hakan Küçükboğa sevinç gözyaşlarına boğuldu. Yıllar sonra Anlı sayesinde kavuşan baba ve çocukları herkesi sevindirdi. 2 kardeşten biri olan Büşra canlı yayında stüdyoya gelerek babasıyla tanıştı.

Alkolik baba semt pazarında bırakıp kaçmıştı! Kadirhan ve Büşra Müge Anlı'da bulundu!

ÇOCUKLARINDAN BİRİ GÖRÜŞMEYİ REDDETTİ

Ancak babanın diğer çocuğu görüşmek istemediğini söyleyerek programa katılmadı.

Hakan Küçükboğa ise yılmayacağını gerekirse Kadirhan'ın ayağına gidip kendisini affettireceğini söyledi. Canlı yayına telefonla bağlanan anne ise çocuklarını çok özlediğini ve kokularını çok merak ettiğini söyleyerek herkesi duygulandırdı. 

Büşra yayında kendisini ve kardeşini iyi bir ailenin evlat edindiğini ve bu zamana kadar kendilerine çok iyi baktığını söyledi. Baba Hakan Küçükboğa da çocuklarını evlat edinerek bu yaşa kadar getiren aileye teşekkür etti. 

Müge Anlı bugün 6 Ocak Çarşamba CANLI İZLE linki | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBEMüge Anlı bugün 6 Ocak Çarşamba CANLI İZLE linki | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE

 

Bölge Gündem
Editör Ekibinin Ortak Haberi


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT