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Alkollü gözü dönmüş koca, eşini göğsünden bıçakladı!

Kocaeli’nin Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi'nde gece 2 sularında alkol olan koca, tartıştığı eşini göğsünden bıçakladı

Alkollü gözü dönmüş koca, eşini göğsünden bıçakladı!

Vahşi olay, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi Nar Sokak’ta gece 2 sularında gerçekleşti.

İlk gelen bilgiye göre, alkol alan koca nedeni belirlenemeyen bir konu yüzünden eşi Y.B.A. ile tartışmaya başladı. Büyüyen ve hararetlenen kavga sırasında koca, eline aldığı bıçakla karısını göğsünden bıçakladı.

Alkollü gözü dönmüş koca, eşini göğsünden bıçakladı! Cani koca 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak sağlık ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen çok sayıda sağlık ve polis ekipleri olaya müdahale etti. İlk müdahalesi yapılan eş Y.B.A. ağır yaralı olarak Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Alkollü gözü dönmüş koca, eşini göğsünden bıçakladı!Hastanede tedavi altına alınan genç kadının durumu ciddiyetini koruyor. Polis ekiplerine olayı itiraf eden alkollü eş teslim oldu. Gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Alkollü gözü dönmüş koca, eşini göğsünden bıçakladı!Polis ekiplerinin olay yerinde rahat çalışabilmesi için, evin içerisinde bulunan pitbull cinsi köpek Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı Hayvan Sağlığı ve Refahı ekibi tarafından evden çıkarılarak koruma altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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