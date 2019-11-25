Alkollü motosiklet sürücüsü, hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı!

İstanbul'da küçük bir motosiklet kazası yaşandı.

Bayrampaşa’da 37 KB 512 plakalı motosikletiyle Otogar bağlantı yolundan İstanbul Hali istikametine giden Fatih Yılmaz, hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Yılmaz, çarpmanın etkisiyle yolun kenarına düştü.

ÖLDÜĞÜNÜ SANDILAR

Kazayı gören diğer sürücüler, durumu polis ekiplerine bildirdi. Kazayı ihbar edenler, Yılmaz’ın yerde hareketsiz yatması nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceği yönünde bilgi de verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, sürücünün yaşadığı tespit edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle bir süre sonra kendine gelen sürücünün alkollü olduğu anlaşıldı. Polis ekiplerinin test yapması sonucu 1.97 promil alkollü çıkan sürücü hastaneye kaldırıldı.