Alkollü sürücü yayalara çarptı: 1 ölü 1 ağır yaralı

Bursa'nın Mudanya ilçesi Bursa Asfaltı Caddesi üzerinde meydana gelen kazada Burak U. (28) idaresindeki 16 ANV 418 plakalı otomobil, yolun karşına geçmek isteyen nine Fikriye Yeğit (56) ve torunu Zeynep Mira G.'ye (6) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle nine ve torun savrularak ağır yaralandı.Kaza sonrası vatandaşların ihbarı ile olay yerine eminyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri nine Fikriye Yeğit'in hayatını kaybettiği bilgisini verirken, torun Zeynep Mira G. ise ağır yaralı olarak Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri otomobil sürücüsü Burak U.'ya yaptığı alkol testinde 0.86 promil alkollü olduğunu tespit etti.



Yaşanan olay sonrası otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, olayla iligli inceleme başlatıldı.