Alkollü sürücü yayalara çarptı: 1 ölü 1 ağır yaralı26 Haziran 2022 Pazar Şans Topu Çekiliş Sonuçları | 26.06.2022 Şans Topu Çekiliş Sonuç EkranıMilli Eğitim Bakanı müjdeyi verdi! Meslek liselerine ekmek fabrikaları kurulacakTV8 canlı yayın Survivor All Star 146. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle YoutubeATV canlı yayın Gül Masalı 2. bölüm full, tek parça izle | Gül Masalı son bölüm izle YoutubeManisa'da korkutan yangın! 105 dönüm ormanlık alan zarar gördüLGBT'li bireylerin izinsiz yürüyüşüne toma ile polis müdahalesi! "Temizlik imandandır"Denizli'de yolcu otobüsü tarlaya devrildi! Çok sayıda yaralı varÜmit Özdağ'ın sığınmacı nefreti bitmek bilmiyor! "Suriye sınırına ilk mayını yerleştireceğiz"Çiçeği burnunda gelin Seda Sayan bakın aslen nereli çıktı!
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  3. Alkollü sürücü yayalara çarptı: 1 ölü 1 ağır yaralı

Alkollü sürücü yayalara çarptı: 1 ölü 1 ağır yaralı

Bursa'da alkollü bir kişin kullandığı araç, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 2 kişiye çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ağır yaralandı.

Alkollü sürücü yayalara çarptı: 1 ölü 1 ağır yaralı

Bursa'nın Mudanya ilçesi Bursa Asfaltı Caddesi üzerinde meydana gelen kazada Burak U. (28) idaresindeki 16 ANV 418 plakalı otomobil, yolun karşına geçmek isteyen nine Fikriye Yeğit (56) ve torunu Zeynep Mira G.'ye (6) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle nine ve torun savrularak ağır yaralandı.Kaza sonrası vatandaşların ihbarı ile olay yerine eminyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Alkollü sürücü yayalara çarptı: 1 ölü 1 ağır yaralı

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA  ALINDI

 Olay yerine gelen sağlık ekipleri nine Fikriye Yeğit'in hayatını kaybettiği bilgisini verirken, torun Zeynep Mira G. ise ağır yaralı olarak Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri otomobil sürücüsü Burak U.'ya yaptığı alkol testinde 0.86 promil alkollü olduğunu tespit etti.

Alkollü sürücü yayalara çarptı: 1 ölü 1 ağır yaralı
Yaşanan olay sonrası otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, olayla iligli inceleme başlatıldı.

Alkollü sürücü yayalara çarptı: 1 ölü 1 ağır yaralı

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