Alkollü sürücünün arkadaşı polisi yordu: "Ben Mesut komiserimi istiyorum"

İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Trafik Ekipleri, kontrol yaparken şüphelendikleri 16 FN 196 plakalı aracı durdurdular.

ALKOLLÜ ÇIKTI

Ekipler alkol testi yaptığı sürücü Enes S.'nin (27) 1.6 promil alkollü olduğunu belirledi. Sürücüye 4 bin 64 TL cezai işlem uygulanırken, 6 ay süreyle ehliyetine el konuldu.

"MESUT KOMİSERİM DİZİ BİTMİYOR"

Araçta bulunan genç kız ise bir polis memurunu Arka Sokaklar dizisindeki Mesut karakterine benzetince ekiplere zorlu anlar yaşattı. Bulut B. (21), "Bugün benim doğum günüm. Doğum günümü kutlamak istiyorum. Aynı zamanda Gaziantepliyim. Babam, akrabalarım depremde hayatlarını kaybetti. Mesut komiserim. Ben 8 yaşındaydım dizi başladı, hala bitmiyor. Ben Mesut komiserimi istiyorum. Bir kere silahına dokunabilir miyim? Ben de polislik sınavlarına hazırlanıyorum." diyerek, polis olmak istediğini dile getirdi.