Allan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Allan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Allan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Allan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Allan 19 Nisan 2004 tarihinde Florianópolis şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Allan Andrade Elias şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Allan Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Allan, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SE Palmeiras São Paulo U20 futbol takımında oynamaktadır. SE Palmeiras São Paulo U20 takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Allan'nin SE Palmeiras São Paulo U20 ile sözleşmesi 11 Nisan 2024 tarihinde bitmektedir.
Allan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Allan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2022 yılında Palmeiras U20
Allan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Allan şuan SE Palmeiras São Paulo U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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