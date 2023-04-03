Allan Nengoue kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Allan Nengoue Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Allan Nengoue adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Allan Nengoue Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Allan Nengoue 26 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Fransa,Kamerun uyrukludur.Gerçek adı da Allan Nengoue Nounamo şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Allan Nengoue Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MY ELEVEN CONSULTING yapmaktadır. Allan Nengoue, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Paris FC B futbol takımında oynamaktadır. Paris FC B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Allan Nengoue'nin Paris FC B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Allan Nengoue Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Allan Nengoue futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Paris FC B
Allan Nengoue Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Allan Nengoue şuan Paris FC B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?ES Parisienne, Red Star, JA Drancy
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.