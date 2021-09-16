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Allegretto ne demek, TDK'ya göre Allegretto kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Allegretto kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Allegretto ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Allegretto nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Allegretto kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Allegretto ne demek, TDK'ya göre Allegretto kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Sınai ne demek? Sınai TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi sınai kelimesi. Peki sınai ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre sınai nedir, sınai kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Sınai kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Sınai kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

TDK anlamı nedir?

SINAİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Sınai kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Sınai kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ye göre sınai kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sanayi ile ilgili, endüstriyel

Türk Dil kurumu anlamı ne demek kelime anlamı
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