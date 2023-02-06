Allison kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Allison Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Allison adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Allison Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Allison 7 Şubat 2002 tarihinde São Leopoldo şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Allison Patrick Oliveira de Souza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Allison Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Allison, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GD Estoril Praia futbol takımında oynamaktadır. GD Estoril Praia takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Allison'nin GD Estoril Praia ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Allison Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Allison isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Allison Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Allison futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Inter U20

31 Ocak 2023 yılında Estoril Praia

Allison Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Allison şuan GD Estoril Praia takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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