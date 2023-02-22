Ally Gilchrist kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ally Gilchrist Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ally Gilchrist adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ally Gilchrist Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ally Gilchrist 3 Mart 1995 tarihinde Edinburgh şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İskoçya uyrukludur.Gerçek adı da Alexander Gilchrist şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ally Gilchrist Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ally Gilchrist, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cork City FC futbol takımında oynamaktadır. Cork City FC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ally Gilchrist'nin Cork City FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Ally Gilchrist Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ally Gilchrist isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ally Gilchrist Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ally Gilchrist futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında St. Johnstone FC U20

11 Aralık 2014 yılında Elgin City

5 Mayıs 2015 yılında St. Johnstone FC U20

1 Temmuz 2015 yılında St. Johnstone

15 Temmuz 2015 yılında Peterhead FC

8 Mayıs 2016 yılında St. Johnstone

4 Ocak 2018 yılında Shamrock Rovers

1 Ocak 2019 yılında Derry City

1 Ocak 2021 yılında Shelbourne

1 Ocak 2022 yılında Cork City

Ally Gilchrist Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ally Gilchrist şuan Cork City FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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