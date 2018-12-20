Alman Der Spiegel Dergisi Bir Muhabirinin Yıllarca Sahte Haber Yaptığını Duyurdu

Alman Der Spiegel dergisi, ödüllü bir muhabirlerinin yıllarca sahte haberler yazdığının ortaya çıktığını duyurdu.

Dergiden yapılan açıklamada Claas Relotius isimli muhabirin, dergide yer alan 55 makalenin en az 14'ünde "hikayeler uydurduğu ve kahramanlar yarattığı" belirtildi.

Sahte detayların yer aldığından şüphelenilen haberlerin biri, Türkiye ile ilgili.

33 yaşındaki Claas Relotius, suçunu itiraf ettikten sonra istifa etti.

Muhabirin dergi için 7 yıldır çalıştığı ve araştırmacı gazetecilik çalışmaları nedeniyle pek çok ödül aldığı belirtiliyor.

Olay, Der Spiegel'de uzun bir makaleyle duyuruldu.

Der Spiegel, "şoke olduklarını" belirtti ve hem okuyucularından hem de "sahte alıntıların, uydurma kişisel detayların ve kurgu ürünü yerlerdeki kurgu ürünü olayların" öznesi olmuş olabilecek kişilerden de özür diledi.

Der Spiegel, muhabirin başka basın organlarında da haberler yayımladığı ve onlarda da sahtecilik yapmış olabileceği konusunda da uyarı yaptı.

Söz konusu durum, ABD-Meksika sınırında ortaklaşa bir haber üzerine çalıştığı meslektaşının, haberle ilgili şüphelerini dillendirmesiyle ortaya çıktı.

Meslektaşı, Kasım ayında yayımlanan makalede yer alan, Relotius'un röportaj yaptığını söylediği iki kaynağın izini sürdü. Her iki kişi de Relotius ile hiç tanışmadıklarını söyledi.

Sahtekarlık yapılan haberler arasında, Guantanamo Körfezi'ndeki Yemenli bir mahkum ile ilgili bir haberin de olduğu açıklandı.

Der Spiegel, muhabirin Türkiye'deki iki 'çocuk köle' hakkında yaptığı haberden de şüphelendiklerini, ancak muhabirin Yemenli mahkum haberinde sahtekarlık yaptığını kabul ederken, bu haberin doğru olduğunu öne sürdüğünü belirtiyor.

"Königskinder" (Kral'ın Çocukları) isimli 2016 tarihli söz konusu haber, Halep'ten Türkiye'ye kaçan iki yetim çocuk hakkında.

Haberde şu ifadeler yer alıyor:

"Bu yaz bir sabah, yorgun gözlü 13 yaşındaki kız Alin, Mersin'in hâlâ karanlık olan sokaklarında şarkı söyleyerek yürüyor."

Der Spiegel'de yer alan makaleye göre, şarkı hayatta kalma şansı olmayan, ancak kurtarılan iki çocukla ilgili.

Dergi, Suriye'de böyle bir şarkının olup olmadığını kontrol etmeleri gerektiğini itiraf ederek, sorumluluklarını kabul ediyor.

Relotius'un haberde yer alan bir diğer çocuk olan Ahmed ile görüşmesi sırasında bir fotoğrafçının bulunduğu, bu kişinin tanık olarak kabul edilebileceği belirtiliyor.

Ancak dergi, Relotius Alin ile tek başına görüştüğü için haberin bu kısmını da doğrulayamadıklarını yazıyor.

2017'nin kelimesi seçilen 'Sahte Haber' nedir?

'Hastayım ve yardıma ihtiyacım var'

Uzun, araştırma makaleleriyle bilinen Hamburg merkezli dergi, Relotius'un "büyük çapta" bir gazetecilik sahtekarlığı yaptığını açıkladı.

Olayı, "Der Spiegel'in 70 yıllık tarihinde küçük düşürücü bir an" olarak tanımladı.

Önce iddiaları reddeden muhabir, geçen hafta baskıların ardından suçunu itiraf etti.

Dergi içinde oluşturulan bir komisyon, Relotius'un dergi için yazdığı makaleleri inceliyor.

Der Spiegel'in bildirdiğine göre, Relotius dergiye pişman ve utanç içinde olduğunu söyledi.

Relotius, "Hastayım ve yardıma ihtiyacım var" dedi.

Muhabir, 2014 yılında CNN'in Almanca konuşulan ülkelerde verdiği bir ödül kapsamında "Yılın Gazetecisi" seçilmişti.

Bu ay içerisinde de bir Suriyeli çocuk hakkında yazdığı haber nedeniyle 'Yılın Alman Gazetecisi' ödülünü almıştı.