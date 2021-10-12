Alman Usulü ne demek, TDK'ya göre Alman Usulü kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Alman usulü ne demek? Alman usulü TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Alman usulü kelimesi. Peki Alman usulü ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Alman usulü nedir, Alman usulü kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ALMAN USULÜ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Alman usulü kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Alman usulü kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Toplu olarak gidilen bir yerde herkesin kendi masrafını kendi ödemesi veya masrafa herkesin eşit olarak katılması yöntemi

