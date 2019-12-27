Almanlardan Türkiye'nin yerli otomobili ile ilgili skandal mesaj!
Yerli otomobil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle tanıtıldı. Yerli otomobil, popüler sosyal ağ Twitter'ın "World Wide" (Dünya çapında) kategorisinde "#Yerlioto" hashtag'i ile uzun süre birinci sırada yer aldı. Yerli otomobilin tanıtılırken bir Alman sitesi, yerli otomobile ilişkin skandal bir haber paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen tanıtımda biri SUV diğeri SEDAN olmak üzere 2 otomobil modeli gösterildi.
YERLİ OTOMOBİL TWITTER'DA "TT" OLDU
Heyecanla beklenen yerli otomobil, Twitter'ı da salladı.
Twitter'ın "World Wide" (Dünya çapında) kategorisinde "#Yerlioto" hashtag'i ile saatlerce birinci sırada yer aldı.
ALMANLARDAN TÜRKİYE'NİN YERLİ OTOMOBİLİNE İLİŞKİN SKANDAL HABER
Almanya'nın önemli haber sitelerinden Deutsche Welle'nın Türkçe servisi, uzmanların görüşüne yer verdiği bir haberinde, Türkiye'nin yerli otomobilinin dünya pazarlarında dikkat çekecek bir marka olmayacağını iddia etti.
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