Almanlardan Türkiye'nin yerli otomobili ile ilgili skandal mesaj!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen tanıtımda biri SUV diğeri SEDAN olmak üzere 2 otomobil modeli gösterildi.

YERLİ OTOMOBİL TWITTER'DA "TT" OLDU

Heyecanla beklenen yerli otomobil, Twitter'ı da salladı.

Twitter'ın "World Wide" (Dünya çapında) kategorisinde "#Yerlioto" hashtag'i ile saatlerce birinci sırada yer aldı.

ALMANLARDAN TÜRKİYE'NİN YERLİ OTOMOBİLİNE İLİŞKİN SKANDAL HABER

Almanya'nın önemli haber sitelerinden Deutsche Welle'nın Türkçe servisi, uzmanların görüşüne yer verdiği bir haberinde, Türkiye'nin yerli otomobilinin dünya pazarlarında dikkat çekecek bir marka olmayacağını iddia etti.