Almanya Başbakanı Angela Merkel'den Koronavirüs ile ilgili korkutan açıklama!

Almanya Başbakanı Angela Merkel, bugünkü grup toplantısında Koronavirüs konusunda vatandaşlarını uyardı.

Almanya Başbakanı Merkel, "Almanya’da yaşayan insanların yüzde 60 ila 70’ine virüs bulaşacak" dedi. Sağlık Bakanı Jens Spahn da Merkel'in bu açıklamalarına destek verdi.

"50-60 MİLYON KİŞİNİN KORONAVİRÜSE YAKALANMA İHTİMALİ BULUNUYOR"

Spahn, koronavirüse maruz kalanların yüzde 80'inin bunu atlatabileceğini söylerken, 65 yaş ve üstü için ciddi bir sorun olabileceğini de altını çizdi. Spahn, bunun için fazladan 28 bin yatak ayrıldığını duyurdu.

Merkel'in açıklamalarına göre 82 milyon nüfuslu Almanya'da 50 ile 60 milyon kişinin koronavirüse yakalanma ihtimali bulunuyor.

ŞU ANA KADAR 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Almanya'da Corona Virüsü nedeniyle ilk kez iki kişi yaşamını yitirdi.