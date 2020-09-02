Almanya Bundesliga ne zaman başlıyor? Bundesliga 2020-2021 fikstürü
Avrupa futbolunun en önemli liglerinden birisi şüphesiz ki Almanya Bundesliga. Her sezon Şampiyonlar Lig'inde başarı yakalayan Bundesliga takımları, birçok futbolseverin gönlünü kazanmış durumda. Peki, Almanya Bundesliga ne zaman başlıyor? Bundesliga 2020-2021 fikstürü açıklandı mı? Detaylar haberimizde...
Dünya futbolunda önemli liglerden biri olan Bundesliga, futbolseverlerin yoğun takibi altında. Geçtiğimiz sezon koronavirüs salgınının gölgesi altında Bayern Münih'in şampiyonluğuyla sonlanan Bundesliga'da yeni sezonun başlangıç tarihi ortaya çıktı. Bundesliga'yı şampiyon olarak bitiren Bayern Münih, sezonu Şampiyonlar Lig'i kupasını da alarak bitirdi. Birçok yıldız futbolcuyu içerisinde barındıran Bundesliga'da, yeni sezonun başlaması merakla bekleniyor. Peki, Almanya Bundesliga ne zaman başlıyor? Bundesliga 2020-2021 fikstürü açıklandı mı? Detaylar haberimizde...
ALMANYA BUNDESLİGA NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Almanya Futbol Federasyonu tarafından Bundesliga'nın ne zaman başlayacağı açıklandı. Buna göre Bundesliga, 18 Eylül Cuma günü başlayacak. Koronavirüs dolayısıyla geç sonlanan ve geç başlamak zorunda kalan Bundesliga, 2021'deki Avrupa Futbol Şampiyonası nedeniyle normal tarihlerde sonlanacak. Dolayısıyla Almanya Bundesliga, 15 Mayıs 2021'de sezonu tamamlayacak.
BUNDESLİGA 2020-2021 FİKSTÜRÜ
Bundesliga'da 2020-2021 futbol sezonunun fikstürü açıklandı. Buna göre ilk haftanın programı şöyle:
Bayern Münih - Schalke 04
Eintracht Frankfurt - Arminia Bielefeld
Union Berlin - Augsburg
FC Köln - TSG 1899 Hoffenheim
Werder Bremen - Hertha BSC Berlin
Vfb Stuttgart - Freiburg
Borussia Dortmund - M'gladbach
RB Leipzig - Mainz 05
Vfl Wolfsburg - Bayer Leverkusen
RB LEIPZİG SEYİRCİLİ OYNAYACAK
Almanya Başbakanı Angela Merkel ile 16 Eyalet Başbakanı'nın maçların 31 Ekim'e kadar seyircisiz oynatılması kararının ardından Leipzig şehir İl Sağlık Müdürlüğü, Leipzig'in ligin ilk haftasından itibaren stada 8500 kişi almak koşuluyla seyircili oynayabileceğini bildirdi.