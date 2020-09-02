Dünya futbolunda önemli liglerden biri olan Bundesliga, futbolseverlerin yoğun takibi altında. Geçtiğimiz sezon koronavirüs salgınının gölgesi altında Bayern Münih'in şampiyonluğuyla sonlanan Bundesliga'da yeni sezonun başlangıç tarihi ortaya çıktı. Bundesliga'yı şampiyon olarak bitiren Bayern Münih, sezonu Şampiyonlar Lig'i kupasını da alarak bitirdi. Birçok yıldız futbolcuyu içerisinde barındıran Bundesliga'da, yeni sezonun başlaması merakla bekleniyor. Peki, Almanya Bundesliga ne zaman başlıyor? Bundesliga 2020-2021 fikstürü açıklandı mı? Detaylar haberimizde...

ALMANYA BUNDESLİGA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Almanya Futbol Federasyonu tarafından Bundesliga'nın ne zaman başlayacağı açıklandı. Buna göre Bundesliga, 18 Eylül Cuma günü başlayacak. Koronavirüs dolayısıyla geç sonlanan ve geç başlamak zorunda kalan Bundesliga, 2021'deki Avrupa Futbol Şampiyonası nedeniyle normal tarihlerde sonlanacak. Dolayısıyla Almanya Bundesliga, 15 Mayıs 2021'de sezonu tamamlayacak.

BUNDESLİGA 2020-2021 FİKSTÜRÜ

Bundesliga'da 2020-2021 futbol sezonunun fikstürü açıklandı. Buna göre ilk haftanın programı şöyle:

Bayern Münih - Schalke 04

Eintracht Frankfurt - Arminia Bielefeld

Union Berlin - Augsburg

FC Köln - TSG 1899 Hoffenheim

Werder Bremen - Hertha BSC Berlin

Vfb Stuttgart - Freiburg

Borussia Dortmund - M'gladbach

RB Leipzig - Mainz 05

Vfl Wolfsburg - Bayer Leverkusen

RB LEIPZİG SEYİRCİLİ OYNAYACAK

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile 16 Eyalet Başbakanı'nın maçların 31 Ekim'e kadar seyircisiz oynatılması kararının ardından Leipzig şehir İl Sağlık Müdürlüğü, Leipzig'in ligin ilk haftasından itibaren stada 8500 kişi almak koşuluyla seyircili oynayabileceğini bildirdi.