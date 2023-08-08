Almanya dil şartsız 2 milyon işçi alacak!

Türkiye dışında çalışma imkanları araştıranların gözü kulağı Almanya'dan gelecek haberde. Almanya'da İçişleri Bakanlığı hazırladığı yeni yasa tasarısının detaylarını paylaşmıştı. İşçi açığını kapatmak için 2 milyon kişiye kolaylık sağlanacak, dil şartı kaldırılacak. İşsiz kalan kişiler ise ayda 451 euro yardımla geçinebilecek.

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Almanya dil şartsız 2 milyon işçi alacak!

Almanya'da hükümetin Avrupa Birliği dışından gelen vasıflı işçilerin göç etmesini kolaylaştırmasını hedefleyen Nitelikli Göçmenlik Yasası Federal Meclis'ten geçmişti. Düzenlemeye göre, Almanya'da iş teklifi almış kişilerin çalışması kolaylaşacak. Ayrıca henüz iş bulamamış ancak iş bulma potansiyeli olan kişilere kolaylık sağlanacak. Bu durumda kişinin genel nitelikleri, deneyimi, Almanya ile bağlantısı ve yaşı önem kazanacak.

AKRABASI OLAN DAHA AVANTAJLI

Yeni sisteme göre 1960'lı yıllarda olduğu gibi Türkiye'den Almanya'ya yoğun bir işçi akımı olması bekleniyor. Almanya'da akrabası veya bağlantısı olanlar daha çabuk gitme avantajı yakalayacak.

Almanya'nın yeni işçi politikasında, uzman ya a vasıflı personel hızla Almanya'ya gidebilecek ve iş piyasasında yer bulabilecek.

Türkiye'de bir mesleği olan ve çalışan bir kişi, iş alanında Almanya'dan teklif alırsa veya iş bağlantısı kurarsa gidebilecek. Meslek eğitimi ve mesleği geliştirmek de olumlu karşılanan bir kriter olacak. Yani mesleğinde gelişmek isteyenler Almanya'da çalışma imkanı bulabilecek.

2 YIL TECRÜBE ARANIYOR

Almanya'ya gitmek isteyenlerde en az iki yıllık iş tecrübesi aranıyor. Nitelikli işçi, Türkiye'den alacağı bir sertifika veya belge ile uzmanlığını kanıtlayabilecek.Almanya'da çalışmak isteyenler için diploma denkliği şartı aranmayacak. Eğitim dışında çalışma olacaksa bir iş yeri bulma ve maaş garantisi şartı istenecek.

PUAN SİSTEMİ UYGULANACAK

İşe alımda çalışana puan sistemi uygulanacak. Her bir nitelik için puan verilecek. Örneğin, Almanca ve İngilizce bilmek artı puan olacak. Almanya ile bağı olmak, mesleki deneyimler bu puanı yükseltecek.

Çalışmak isteyenler, gerekirse haftada 20 saatten az olmamak kaydıyla denemeye alınabilecek. Bu deneme süresi maksimum 2 hafta olacak.

Çalışma hakkı kazanan kişilerin toplu sözleşme hakkı olacak ve ilk günden itibaren sosyal güvenlik primleri ödenecek.

İŞSİZ KALANA MADDİ DESTEK

Almanya'da "halk parası" adı verilen paradan sadece Alman vatandaşları değil, Almanya'da yasal yollarla yaşayıp sosyal yardıma muhtaç olan herkes faydalanabiliyor. Nitelikli işçi şartlarını yerine getirdikten sonra işsiz kaldığınızda maddi yardım alabilirsiniz.

Yardıma muhtaç olan bireylere verilen ücretlere göre, üç çocuklu bir ailenin aldığı aylık yardım 3 bin euroya yükseldi. 1 Temmuz'dan itibaren her bir ebeveyn başına 451 euro ödeniyor.

Kaynak: Haberler.com

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