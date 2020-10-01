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Almanya: Hizbullah tümüyle terör listesine alınmalı!

Alman dergi Der Spiegel'de yer alan habere göre, Hizbullah'ın sadece silahlı kanadının AB'nin terör listesinde olduğu belirtilerek Almanya'nın, Hizbullah'ın tümüyle terör listesine alınmasını istediğini belirtti.

Almanya: Hizbullah tümüyle terör listesine alınmalı!

Almanya, Hizbullah'ı Avrupa Birliği'nin (AB) terör örgütleri listesine aldırmayı hedefliyor.

Der Spiegel'de yer alan haberde, Hizbullah'ın sadece silahlı kanadının AB'nin terör listesinde olduğuna işaret edilerek Almanya'nın şimdi Hizbullah'ın tümüyle terör listesine alınmasını istediği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Hans Georg Engelke'nin "Hizbullah bir terör örgütüdür, bu nedenle bütünüyle AB terör listesinde yer almalıdır. Almanya'nın dönem başkanlığında bunun için çabalıyoruz." ifadelerine yer verilen haberde, bu girişime Dışişleri Bakanlığının da destek verdiği vurgulandı.

Hizbullah'ın tüm kanatlarının terör listesine alınmasına şu ana kadar Fransa karşı çıkıyordu.

Haberde ayrıca Lübnan'daki patlama sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Hizbullah'ı eleştirdiği hatırlatılarak, Fransa'nın Almanya'nın atacağı adımı destekleyebileceği değerlendirmesine yer verildi.

Berna Akkaya
Editör


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