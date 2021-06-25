Almanya işçi alımı 2021: Almanya işçi alımı başvuru şartları neler? Nasıl başvuru yapılır?
Almanya’da çalışmak isteyenlere müjde... En az 15 bin TL en çok 20 bin TL maaşla çalışacak personeller alınacak. Başvurular devam ediyor. 25 Haziran’a kadar devam edeceği duyuruldu. Almanya işçi alımı için detaylar haberimizde..
Almanya'da çalışmak isteyen pek çok kişi işçi ve personel alımlarını yakından takip ediyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) sitesinden yapılan Almanya için personel alım ilanında başvuru şartları da yer aldı.
BAŞVURULAR NE ZAMAN?
Almanya hemşire kadrosunda 20 personel alımı yapacak. Başvurular 25 Haziran 2021 tarihinde sona erecek.
ALMANYA İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Almanya’da en az 15 bin TL maaşla çalışacak personeller başvuru şartları şöyle;
- Herhangi bir suç teşkil edecek adli sicil kaydının bulunmaması
- B1 seviyesinde Almanca dilinin bilinmesi ve bu seviyeyi belgelendirmesi gerekmektedir
- Hemşirelik bölümü lisans ( dört yıllık ) mezuniyetinin olması gerekmektedir
- Çalışma deneyiminin bulunması
- Yurt dışına çıkmaya engel bir durumunun olmaması
İSTENİLEN VE TERCÜMESİ YAPILACAK EVRAKLARI;
- Kimlik fotokopisi/ ehliyet
- İkametgâh
- Nüfus kayıt örneği
- Sabıka kaydı
- Diploma
- Sağlık raporu
- Cv /Özgeçmiş
- Çalışma dönemlerine ait bonservis ( sgk dökümü ) veya çalıştığı kurumun kaşe imzalı yazısı
- Son 6 ayda çekilmiş 6 adet biometrik resim
- Pasaport fotokopisi