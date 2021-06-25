Almanya işçi alımı 2021: Almanya işçi alımı başvuru şartları neler? Nasıl başvuru yapılır?

Almanya'da çalışmak isteyen pek çok kişi işçi ve personel alımlarını yakından takip ediyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) sitesinden yapılan Almanya için personel alım ilanında başvuru şartları da yer aldı.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Almanya hemşire kadrosunda 20 personel alımı yapacak. Başvurular 25 Haziran 2021 tarihinde sona erecek.

ALMANYA İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Almanya’da en az 15 bin TL maaşla çalışacak personeller başvuru şartları şöyle;

Herhangi bir suç teşkil edecek adli sicil kaydının bulunmaması

B1 seviyesinde Almanca dilinin bilinmesi ve bu seviyeyi belgelendirmesi gerekmektedir

Hemşirelik bölümü lisans ( dört yıllık ) mezuniyetinin olması gerekmektedir

Çalışma deneyiminin bulunması

Yurt dışına çıkmaya engel bir durumunun olmaması

İSTENİLEN VE TERCÜMESİ YAPILACAK EVRAKLARI;