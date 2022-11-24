Almanya - Japonya maçına Rüdiger damgası! Attığı depar dalga konusu oldu

2022 Katar Dünya Kupası E Grubu'nda oynanan Almanya - Japonya maçına, Alman futbolcu Antonio Rüdiger'in deparı damga vurdu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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2022 Katar Dünya Kupası'nda heyecan E Grubu maçlarıyla devam etti. Bu kapsamda Almanya ile Japonya dün Uluslararası Halife Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Almanya 33.dakikada İlkay Gündoğan'ın attığı penaltı golüyle 1-0 öne geçtiği maçtı büyük şok yaşadı.

Almanya - Japonya maçına Rüdiger damgası! Attığı depar dalga konusu oldu

JAPONYA GERİDEN GELDİ

Panzerler, Japonya'nın 75.dakikada Doan ve 83.dakikada Asano'nun ayağından bulduğu gollerle rakibine 2-1 yenildi. Maçın bitiş düdüğü sonrası Japon futbolcular, teknik heyet ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

Almanya - Japonya maçına Rüdiger damgası! Attığı depar dalga konusu oldu

RÜDİGER'İN DEPARI ÇOK KONUŞULDU

Öte yandan maça Alman futbolcu Antonio Rüdiger damga vurdu. Mücadelenin 64.dakikakasında rakibi Asano ile ikili mücadeleye giren futbolcu, depar sırasında yaptığı hareketlerle rakibiyle dalga geçti. Ancak Asano, takımına galibiyeti getiren golü atarak gecenin kazananı oldu.

Almanya - Japonya maçına Rüdiger damgası! Attığı depar dalga konusu oldu Almanya - Japonya maçına Rüdiger damgası! Attığı depar dalga konusu oldu

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