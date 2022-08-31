Almanya Savunma Bakanı Lambrecht: Depolarımızdaki silahlar tükenmek üzere Ukrayna’ya silah yardımı artık mümkün değil

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa batılı devletlerin silah desteği git gide azalmaya başladı. Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Almanya Silahlı Kuvvetleri'nin depolarından Ukrayna'ya silah yardımı yapmanın artık mümkün olmadığını söyledi.

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Almanya Savunma Bakanı Lambrecht: Depolarımızdaki silahlar tükenmek üzere Ukrayna’ya silah yardımı artık mümkün değil

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Almanya Silahlı Kuvvetleri'nin depolarından Ukrayna'ya silah yardımı yapmanın artık mümkün olmadığını söyledi.

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Almanya'nın başkenti Berlin yakınlarındaki Meseberg kasabasında yapılan kabine toplantısında Ukrayna'ya silah yardımı hakkında açıklama yaptı. Bakan Lambrecht açıklamasında, "Savunma Bakanı olarak Almanya Silahlı Kuvvetleri'nin (Bundeswehr) Ukrayna'ya silah verebilme sınırına ulaştığını itiraf etmeliyim" dedi. Lambrecht, gelecekte ulusal savunmayı tehlikeye atmadan Ukrayna'ya silah yardımı yapmanın mümkün olmayacağını ifade etti.

Rusya'ya karşı savunma amacıyla Almanya Silahlı Kuvvetleri'nin stoklarından Ukrayna'ya silah yardımı yapıldığını dile getiren Lambrecht, yardımın devam etmesi durumunda, "Almanya Silahlı Kuvvetleri, ulusal ve ittifak savunmasını garanti etmede sorun yaşayabilir" dedi.

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