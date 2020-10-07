Almanya 3 - 3 Türkiye | Maç özeti

Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ve Sırbistan ile oynayacağı maçlar öncesi, hazırlık maçında 'Dünya devi' Almanya ile karşı karşıya geldi.

Almanya, 45+1'de Julian Draxler'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Ozan Tufan 50. dakikada attığı golle farkı kapatıp Türkiye'ye eşitliği getirse de Florian Neuhaus 59. dakikada takımını 2-1 öne getirmeyi başardı. Türkiye, 67. dakikada Efecan Karaca'nın attığı golle skoru 2-2 yapmayı başardı fakat Luca Waldschmidt'in 82. dakikada attığı golle takımını 3-2 öne geçirmeyi başardı. 90+4'te Kenan Karaman'ın golüyle Almanya - Türkiye maçı 3-3 eşitlikle sona erdi.

ALMANYA - TÜRKİYE MAÇINDAN DAKİKALAR

11. dakikada Efecan Karaca’nın ceza sahası içinden sert vuruşunda, top savunmadan döndü.

13. dakikada ay-yıldızlı ekibin sol kanattan geliştirdiği hücumda top, ceza sahsında uygun durumda bulunan Yusuf Yazıcı'ya geldi. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

21. dakikada ev sahibi ekibin Emre Can ile sağ kanattan geliştirdiği atakta Nico Schulz, ceza sahsında topu önünde buldu. Bu oyuncuhuh vuruşunda top yandan az farkla auta gitti.

25. dakikada kaleye yaklaşık 25 metre mesafede ay-yıldızlı ekip serbest vuruş kazandı. Serbest vuruşu kullanan Yusuf Yazıcı, topu barajın üstünden aşırtarak Ozan Tufan'a attı. Ozan'ın istediği gibi vuramadığı meşin yuvarlak kaleci Leno'nun ellerinde kaldı.

41. dakikada Luca Waldschmidt orta sahada buluştuğu topa ceza sahasına girmeden sert vurdu. Kalece Mert Günok, meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

45+1. dakikada Almanya öne geçti. Sağdan yapılan ortada ceza sahasına girerken topu kontrol eden Draxler, sol çaprazdan düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı Mert Günok'un üzerinden aşırtarak filelere gönderdi: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Almanya'nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

50. dakikada Ozan Tufan’ın topla birlikte döndükten sonra ceza sahası dışında çektiği harika şut sonrası Milliler beraberliği yakaladı.

53. dakikada Enes’in topuk pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Cengiz Ünder’in sert şutu kaleci Leno’dan döndü.

59. dakikada Ver-kaçlarla kalemize yaklaşan Almanya’da ceza sahası içinde topla son buluşan isim olan Neuhaus’un plase vuruşunda top ağlarımıza gitti.

63. dakikada Brandt’ın ceza sahasına girer girmez çektiği sert şut kaleci Mert’ten döndü.

67. dakikada Pres sonrası kazanılan top sonrası kaleci ile karşı karşıya kalan Efecan, topu ağlara gönderdi.

67. dakikada Emre Can, hakeme yaptığı itiraz sonrası sarı kart gördü.

77. dakikada Almanya’nın hızlı hücumunu faulle durduran Cengiz, sarı kart gördü.

82. dakikada sol kanattan yapılan ortaya sert bir vuruş yapan Waldschmidt, Mert’in müdahalesine rağmen ağlara gitti.

88. dakikada Presle kazanılan top sonrası ceza sahası içinde sert bir şut çeken Kenan Karaman’ın vurulu direkten döndü.

90+4′te Kenan Karaman’ın ceza sahası içinde yaptığı vuruşla yeniden beraberliği yakaladık.

Almanya - Türkiye maçı 3 - 3 berabere sona erdi.

İLK 11'LER

Almanya: Leno, Koch, Henrichs, Rüdiger, Schulz, Emre Can, Neuhaus, Waldschmidt, Draxler, Brandt, Havertz.

Türkiye: Mert, Nazım, Merih, Kaan, Hasan Ali, Okay, Ozan, Efecan, Emre, Yusuf, Enes