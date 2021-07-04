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  3. Almanya'da 8 milyon euro’yla sırra kadem basan Yasemin Gündoğan her yerde aranıyor!

Almanya'da 8 milyon euro’yla sırra kadem basan Yasemin Gündoğan her yerde aranıyor!

Almanya polisi her yerde 28 yaşındaki Yasemin Gündoğan'u arıyor. Bir para dağıtım şirketinde çalışan genç kadın 8 milyon euro çalarak sırra kadem bastı.

Almanya'da 8 milyon euro’yla sırra kadem basan Yasemin Gündoğan her yerde aranıyor!

Almanya'nın Bremen kentindeki nakit para dağıtım şirketi Loomis’te çalışan Yasemin Gündoğan tam 8 milyon euro çalarak ortadan kayboldu.

HER ŞEYİ PLANLAMIŞ!

İşyerindeki görevi paketlenmiş banknotları ATM’lere takılacak para kasetlerine yerleştirmek olan Gündoğan iddiaya göre, 21 Mayıs’ta banknotları para kasetleri yerine çantalara yerleştirip çöp arabasıyla konteynıra çıkardı. Ardından Berlin’de çalıntı bir aracı kiralayarak kaçtı. 

GÜNLER SONRA ANCAK FARK EDİLDİ

Durumu 4 gün sonra fark eden çalışma arkadaşları para kasetlerini ATM’ye yerleştirmeye kalktığında boş olduklarını görünce şoke oldu. Hırsızlığın neden bu kadar geç fark edildiği ise henüz muamma.

1 ŞÜPHELİ KISKIVRAK YAKALANDI

Polis Gündoğan’ın bulunması için halktan yardım istedi. Öte yandan Gündoğan ile işbirliği yaptığı şüphesiyle 1 kişi yakalandı.

Soruşturma geniş çaplı devam ediyor.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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