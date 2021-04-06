Almanya’da aile hekimlerinden Covid-19 aşısını uygulaması

Almanya'da aile hekimleri bugünden itibaren korona virüs aşısı uygulamaya başladı.

Almanya'da aile hekimlerine yeni tip korona virüs (Covid-19) aşısı yapabilme yetkisi verildi. Toplam 1 milyon 500 bin doz aşı verilen aile hekimlerinin aşı öncelik sıralamasını dikkate alarak günde 20 kişiye aşı yapması planlandı. 50 bin aile hekiminin bulunduğu Almanya'da 35 bin muayenehanenin bu uygulamada yer aldığı açıklandı.

AŞILARIN TAMAMI BiONTECH

Aile hekimlerine gönderilen aşıların tamamı BioNTech aşılarından oluşuyor. Aile hekimlerinin aşılama yapması ile birlikte, ülke çapında halkın aşılamaya olumlu bakması bekleniyor.

Almanya Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, aşılamanın mutasyona uğramış İngiliz versiyonunu durdurmaya tek başına yeterli olmayacağını belirterek, "Salgına karşı zor bir dönemden geçiyoruz. Aşılama üçüncü dalgayı engellemez. Kontaklarımızı azaltalım. Test yapmayı ihmal etmeyin" diyerek halkın salgın kurallarına uymasıyla birlikte başarılı olunacağını söyledi.

Almanya'da Robert Koch Enstitüsü verilerine göre, salgının başlangıcından bu yana tespit edilen Covid-19 vaka sayısı 2 milyon 900 bin 768'e toplam can kaybı sayısı ise 77 bin 10'a ulaştı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı