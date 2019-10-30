Almanya'da bir adamın eski karısını baltayla parçalara ayırdığı anlar videoya yansıdı

Almanya'da kameralara yansıyan bir görüntü izleyenleri şoke etti. Almanya'nın Hesse eyaletine bağlı Limburg şehirinde 31 yaşında ismi açıklanmayan kadın, yürüyüşe çıktığı sırada ayrıldığı kocası tarafından vahşice katledildi.

Adam, sığınma evinde iki çocuğuyla birlikte kaldığı belirtilen eski eşini aracıyla ezdikten sonra, yaklaşık 30 metre boyunca, bir duvara çarparak durana kadar sürükledi.

VÜCUDUNU PARÇALARA AYIRDI

Ardından aracından inerek bagajından bir balta çıkardı ve kadının vücudunu parçalara ayırdı.

Şüphelinin polise teslim olduğu ancak konuşmayı reddettiği öğrenildi.

Olay anına ait dehşet verici görüntülerin görgü tanıkları tarafından sosyal medyada paylaşıldığı belirtildi.