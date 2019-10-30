Almanya'da bir adamın eski karısını baltayla parçalara ayırdığı anlar videoya yansıdı
Almanya'nın Limburg şehrinde cani eski koca, ayrıldığı karısını önce arabayla ezip 30 metre sürükledi, daha sonra ise arabanın arkasından çıkardığı balta ile kadını parçalara ayırdı. Bu korkunç anlar kameralara yansıdı...
Almanya'da kameralara yansıyan bir görüntü izleyenleri şoke etti. Almanya'nın Hesse eyaletine bağlı Limburg şehirinde 31 yaşında ismi açıklanmayan kadın, yürüyüşe çıktığı sırada ayrıldığı kocası tarafından vahşice katledildi.
Adam, sığınma evinde iki çocuğuyla birlikte kaldığı belirtilen eski eşini aracıyla ezdikten sonra, yaklaşık 30 metre boyunca, bir duvara çarparak durana kadar sürükledi.
VÜCUDUNU PARÇALARA AYIRDI
Ardından aracından inerek bagajından bir balta çıkardı ve kadının vücudunu parçalara ayırdı.
Şüphelinin polise teslim olduğu ancak konuşmayı reddettiği öğrenildi.
Olay anına ait dehşet verici görüntülerin görgü tanıkları tarafından sosyal medyada paylaşıldığı belirtildi.
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