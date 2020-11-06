Almanya'da camiye İslamofobik içerikli tehdit mektubu!

Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletindeki Hüfingen beldesinde gerçekleşen olay Avrupa'da yükselen ırkçılığı tekrar gözler önüne serdi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Mescid-i Aksa Camisi’ne gönderilen mektupta "İslam ne Almanya'ya aittir ne de Avrupa'ya" ve "İslamı ve İslamcıları Almanya‘da yok edeceğiz" şeklinde ifadelere yer verildi.

1996 yılında kurulan ve 230 üyesi bulunan bir cami derneği olarak bugüne kadar böyle bir olayla karşılaşmadıklarını ifade eden, DİTİB Mescid-i Aksa Camisi Dernek Başkanı Hakan Taşdemir, söz konusu ırkçı saldırının kendilerini çok üzdüğünü belirtti.

DİTİB Mescid-i Aksa Camisi Dernek Başkanı Hakan Taşdemir olaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yerel yönetimlerle, komşularımızla yakın ilişkiler içerisindeyiz. Kapımız herkese açık olarak faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Düzenlediğimiz etkinliklerde başta komşularımız olmak üzere okullardan ziyaretçi gruplarını ağırlıyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde huzurlu bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Hüfingen’e 30 kilometre uzaklıkta bulunan Villingen Schwenningen‘den pul yapıştırılıp posta yoluyla gönderilen mektubun emniyet teşkilatına bildirildiğini ifade eden Taşdemir, polisin olayla ilgili inceleme başlattığını aktardı.