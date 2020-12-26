Almanya'da ilk Biontech-Pfizer aşısı yapıldı

Almanya'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı 101 yaşındaki Edith Kwoizalla'ya yapıldı.

Magdeburg kenti yakınlarında bulunan Halberstadt beldesinde bir yaşlı bakım merkezinde kalan Edith Kwoizalla'ya Biontech ile Pfizer şirketinin ürettiği Kovid-19 aşısı yapıldı.

Alman medyasında yer alan haberlerde, yaşlı bakım merkezinde 50 kişiye aşı yapıldığı, bunlardan 10'nun çalışanlar olduğu ifade edildi.

Resmi toplu aşılamanın yarın başlayacağı Almanya'da 80 yaşın üzerindeki kişiler ile risk altındaki bulunan hemşire ve hastane personeli aşı önceliğine sahip bulunuyor.

UĞUR ŞAHİN, AŞININ TÜRKİYE'YE GELECEĞİNİ DE AÇIKLAMIŞTI

Türk bilim insanı Uğur Şahin, Biontech-Pfizer aşısının Türkiye'ye geleceğini ve Türkiye'ye gelecek dozların belirlendiğini belirtmişti. Şahin, bugün katıldığı A Haber canlı yayınında ise aşıyı Türkiye'de de üretmek istediklerini belirtmişti.

Aşıyı Türkiye'de de üretmek için çabalayacaklarını bildiren Şahin, "Üretimleri Pfizer ile gerçekleştiriyoruz. Aşı için Türkiye'de de üretme girişimlerimiz var. Türkiye'de de üretim alanı açmayı planlıyoruz. Ama 2021 yılı içerisinde olur mu bilemiyorum. Türkiye'ye aşılar Avrupa'dan gelecek." diye konuştu.

Prof. Dr. Uğur Şahin'in açıklamalarının devamı şöyle:

"Bu kış tüm insanlık için çok zor olacak. Özellikle yaşlılarımız ve sağlık çalışanlarının aşıyı alması gerekiyor. Farklı şirketlerin ürettiği aşılarda var. Önümüzdeki yılın yaz aylarının sonunda büyük ölçüde aşılama tamamlanırsa 2021'in sonunda yavaş yavaş normal bir yaz ve kış yaşayacağız."