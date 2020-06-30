Almanya'da koronavirüs önlemleri hiçe sayıldı!

Bundesliga 2'de mücadele veren Dynamo Dresden 2-2 biten Osnabrück maçından sonra küme düşmeyi garantiledi. Yaklaşık 2000 taraftar Dynamo Dresden'in stadının önüne gelerek ligden düşen takımlarına destek verdiler.

Avrupa'nın büyük liglerinde maçların seyircisiz oynanmasına rağmen bu tarz görüntüler önlemleri hiçe sayıyor. Bütün koronavirüs önlemlerini ihlal eden Dynamo Dresden taraftarlarına ceza uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu.

STUTTGART VE BİELEFELD'DE BENZER GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKMIŞTI

Bu plansız kutlamanın Alman Futbol Birliği tarafından nasıl değerlendirileceği merak konusu oldu. Öte yandan Dresden polisi, konuyla ilgili soruşturma başlattı. Bu arada, benzer sahneler Bundesliga'ya yükselen Bielefeld ve Stuttgart'ta da gerçekleşmişti.