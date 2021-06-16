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  3. Almanya'da normalleşme adımları! Çalışanlara sunulan evden çalışma seçeneği kaldırılıyor

Almanya'da normalleşme adımları! Çalışanlara sunulan evden çalışma seçeneği kaldırılıyor

Almanya'da yeni vakaların gerilemesiyle kısıtlamalar da gevşetilmeye başladı. Bu kapsamda iş yerlerinin çalışanlarına sunduğu evden çalışma zorunluluğunun kaldırılacağı ifade edildi.

Almanya'da normalleşme adımları! Çalışanlara sunulan evden çalışma seçeneği kaldırılıyor

Koronavirüs verilerinde umut veren gelişmeler kaydeden Almanya'da kısıtlamalarda gevşetilmeye gidildi. Evden çalışma imkanı sağlama zorunluluğunun kaldırılacağı belirtildi. Yapılan açıklamalarda işverenlerin çalışanlara tanıdığı evden çalışma imkanı zorunluluk olmaktan çıkacak.

VAKALARIN SEYRİNE GÖRE YENİDEN UYGULANABİLİR

Çalışma hayatını ilgilendiren kararın ocak ayı itibariyle kaldırılması ve uzatılmaması bekleniyor. Vaka sayılarındaki gerileme ile birlikte kısıtlamalar gevşetilmeye başlayacak. İşverenler çalışanlarına evden çalışma imkanı sunmak zorunda kalmayacak.  Almanya Başbakanı Angela Merkel'in genelkurmay başkanı Helge Braun, haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada bu zorunluluğun uzatılmayacağı ifade edildi. Vakaların seyrine göre evden çalışma imkanının tekrar uygulamaya sokulabileceğini söyledi. 

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KARARA İTİRAZ EDENLER DE VAR

Normalleşme yolunda alınan kararlar kapsamında ülkede görüş birliği sağlanmış değil. Evden çalışma imkanının uzatılmasının daha doğru bir karar olduğunu düşünenler de bulunuyor. Bazı siyasetçiler ise evden çalışmanın uzatılması gerektiği hatta pandemiden sonra da kalıcı hale getirilebileceği görüşünde. 

Öte yandan pandemi sürecinde çalışanları ilgilendiren açıklamalar yapan Çalışma Bakanı Hubertus Heil, nisan ayında koronavirüs krizi sona erdiğinde bile çalışanlara evden çalışma hakkı verecek bir yasa üzerinde çalıştığını söylemişti. 

Almanyada normalleşme adımları! Çalışanlara sunulan evden çalışma seçeneği kaldırılıyor

EVDEN ÇALIŞANLARIN ORANI YÜZDE 31'E GERİLEDİ

Ifo Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü verilerine göre, nüfusa oranla 3'te 1 olan evden çalışma verileri  mayıs ayında yüzde 31'e geriledi.  Almanya'da son 24 saatte koronavirüs vakalarının sayısı 1.455 artarak 3.717.625'e yükseldi. Bu rakam, bir hafta önceki artışın yarısından daha az. Ülkede, ölü sayısı ise 137 artarak 90.074'e oldu.

Almanyada normalleşme adımları! Çalışanlara sunulan evden çalışma seçeneği kaldırılıyor

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