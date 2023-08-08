Almanya'da temmuz ayı enflasyonu açıklandı!

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Dentatis) verilerine göre, Almanya'da tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Temmuz 2023'te yüzde 6,2 oldu. Enflasyon oranında hafif düşüş yaşandı ve aylık fiyatlar yüzde 0,3 arttı.

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Almanya'da temmuz ayı enflasyonu açıklandı!

Almanya Federal İstatistik Ofisi, temmuz ayı enflasyon verisi açıklandı.

Almanya’da TÜFE Haziran 2023’te yıllık bazda yüzde 6,4 aylık bazda ise yüzde 0,3 artmıştı.

"Gıda fiyatlarındaki gelişmeler enflasyonu yukarı yönlü etkiliyor"

Federal İstatistik Ofisi Başkanı Ruth Brand, enflasyon oranının biraz düştüğünü ancak hala yüksek seviyede olduğunu belirterek şu açıklamada bulundu:

Özellikle gıda fiyatlarındaki gelişmeler enflasyonu yukarı yönlü etkilemeye devam ediyor. Ayrıca enerji fiyatlarındaki artış yine önceki iki aya göre biraz daha fazla oldu. 1 Temmuz 2022'den itibaren geçerli olmak üzere EEG ek ücretinin kaldırılması burada bir baz etkisi yarattı.

Enerji ürünleri fiyatları yıllık yüzde 5,7 yükseldi

Enerji ürünleri fiyatları yıllık yüzde 5,7 arttı. Gıda fiyatları yüzde 11'lik artışla enflasyonun en büyük itici gücü olmaya devam ediyor. Enerji ve gıda hariç enflasyon oranı yüzde 5,5 oldu. Mal fiyatları yüzde 7 arttı. Hizmet fiyatları ise yıllık yüzde 5,2 yükseldi.

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