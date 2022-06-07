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Almanya'da terör örgütlerine yönelik rapor açıklandı! PKK 16 milyon 700 bin euro haraç topladı!

Almanya'nın iç istihbarat birimi Federal Anayasa Koruma Teşkilatı (BfV) tarafından yayınlanan raporda, terör örgütü PKK 2021 yılında bağış kampanyası adı altında Almanya’da tahmini olarak 16 milyon 700 bin euro toplayarak bir yıl öncesine kıyasla daha fazla haraç topladığı belirtildi.

Almanya'da terör örgütlerine yönelik rapor açıklandı! PKK 16 milyon 700 bin euro haraç topladı!

Almanya'nın iç istihbarat birimi Federal Anayasa Koruma Teşkilatı (BfV), yayınladığı 2021 yılı raporunda, terör örgütü PKK’ya geniş yer verdi. Başkent Berlin’de düzenlenen basın toplantısında açıklanan raporda, PKK’nın terör örgütü listesinden çıkarılmadığı ve çalışmalarını yürütmeye devam ettiğine vurgu yapıldı.

Almanya'da terör örgütlerine yönelik rapor açıklandı! PKK 16 milyon 700 bin euro haraç topladı!

"KÜRT HALKININ TEK TEMSİLCİSİ OLMA İDDİASI"

PKK’nın Almanya’da “Kürt halkının tek temsilcisi olma iddiası” ile propaganda faaliyetleri yürüttüğü vurgulanan raporda, 2021 yılında bağış kampanyası adı altında tahmini olarak 16 milyon 700 bin euro toplayarak bir yıl öncesine kıyasla daha fazla haraç topladığı ifade edildi. BfV Başkanı Thomas Haldenwang yaptığı açıklamada, terör örgütünün Avrupa genelinde topladığı haraç miktarının 30 milyon euroyu aştığının tahmin edildiğini belirterek, PKK’nın topladığı paraları Türkiye’de terörün finansmanında kullandığını aktardı.

150 KİŞİ ALMANYA'YA GERİ DÖNDÜ

PKK’nın Almanya’daki Türk hedeflerine yönelik eylemlerin yapılması tehdidinin de sürdüğü belirtilen raporda, 2013’den günümüze kadar Almanya’dan 295 kişinin PKK saflarına katılmak üzere Ortadoğu ülkelerine gittikleri ve 30’unun bu bölgelerde öldükleri, 150 kişinin de Almanya’ya geri döndüğü aktarıldı.

Almanya'da terör örgütlerine yönelik rapor açıklandı! PKK 16 milyon 700 bin euro haraç topladı!

14 BİN 500 ÜYESİ BULUNUYOR

Almanya'da PKK’nın 4 saha, 9 eyalet ve 31 bölgeye ayrıldığı ve bunların başında bir elebaşının bulunduğu aktarılan raporda, Almanya’da 14 bin 500 üyesi bulunduğu belirtilerek, Almanya'daki aşırılık yanlısı yabancı örgütler arasında en fazla üyeye sahip olduğu belirtildi.

Raporda, şiddettin PKK ideolojisinde stratejik bir seçenek olmaya devam ettiği ifadelerine yer verilirken, PKK’nın Almanya’da ana faaliyetleri örgüte lojistik ve mali destek sağlanması, yeni üye kazanma ve propaganda amaçlı miting ve etkinlik düzenlemek olarak özetlendi.

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