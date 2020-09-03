Almanya'da vahşet! Bir evde 5 çocuk cesedi bulundu

Alman basınının, Wuppertal Polis Teşkilatı'na dayandırdıkları bilgiye göre Solingen bölgesinde bir evde beş çocuk cesedi bulundu.

Bergisches Land'deki Solingen'de meydana gelen trajedide çocukların ölüm nedeni ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadığı bildirildi.

Bild'in elde ettiği bilgiye göre Mönchengladbachlı bir büyükanne polisi arayarak 27 yaşındaki kızının 5 çocuğunu öldürdüğünü ve 1 başka çocukla kaçtığı ihbarında bulundu.

Kadının, kızının kendisini ve yanında götürdüğü çocuğu da öldürmeyi planladığını belirtiliyor.