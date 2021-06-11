Ömer Danış kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Şarkıları neler?Türkiye - İtalya Euro 2020 maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak, hangi kanalda? Türkiye - İtalya muhtemel ilk 11Türkiye - İtalya EURO 2020 maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linkiHaktan kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Kaç çocuğu var?Fenerbahçe Beko'dan sürpriz transfer: Marial ShayokCinayet mi intihar mı? Şebnem hemşire metrelerce yükseklikten demir korkuluklara düşerek can verdi!İntizar kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Şarkıları neler?11 Haziran 2021 Cuma Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Sağlık Bakanlığından flaş karar: Türkiye'de en çok kullanılan ağrı kesici Paranox ilacı yasaklandı!İsmail Türüt kimdir, nereli, kaç yaşında? Şarkıları neler? Evli mi? Kaç çocuğu var?
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Almanya'dan flaş Türkiye kararı: 1 Temmuz'dan itibaren kalkıyor

Almanya'dan flaş Türkiye kararı: 1 Temmuz'dan itibaren kalkıyor

Son Dakika... Almanya, pandemi nedeniyle "riskli" ilan ettiği ve haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısının 200’ün altında olan ülkelere 1 Temmuz itibariyle genel seyahat uyarısını kaldıracak.

Almanya'dan flaş Türkiye kararı: 1 Temmuz'dan itibaren kalkıyor

Son dakika... Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, bir çok ülkede vaka sayılarının düştüğüne ve aşı olan insan sayısının çoğaldığına dikkat çekerek haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısının 200’ün altında olan bölgeler için 1 Temmuz’dan itibaren genel seyahat uyarısının kaldırılacağını duyurdu.

Maas, Avrupa’da aşılananlara, iyileşenlere ve test uygulananlara ortak kurallar getirileceği için bu adımı atabildiklerini belirtirken, seyahatlerde tedbirin elden bırakılmaması gerektiğinin de altını çizdi. 

Koronavirüsün mutasyona uğradığına dikkat çeken Maas, bu nedenle "yüksek riskli bölgeler" ve "virüs varyasyon bölgeleri" için seyahat uyarısında bulunmayı sürdüreceklerini kaydetti. 

Ülkedeki şuan ki uygulamada, haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısı 50'nin üzerinde olan diğer ülkelere seyahat uyarısı yapılıyor.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT