Almanya'dan flaş Türkiye kararı: 1 Temmuz'dan itibaren kalkıyor

Son dakika... Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, bir çok ülkede vaka sayılarının düştüğüne ve aşı olan insan sayısının çoğaldığına dikkat çekerek haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısının 200’ün altında olan bölgeler için 1 Temmuz’dan itibaren genel seyahat uyarısının kaldırılacağını duyurdu.

Maas, Avrupa’da aşılananlara, iyileşenlere ve test uygulananlara ortak kurallar getirileceği için bu adımı atabildiklerini belirtirken, seyahatlerde tedbirin elden bırakılmaması gerektiğinin de altını çizdi.

Koronavirüsün mutasyona uğradığına dikkat çeken Maas, bu nedenle "yüksek riskli bölgeler" ve "virüs varyasyon bölgeleri" için seyahat uyarısında bulunmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Ülkedeki şuan ki uygulamada, haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısı 50'nin üzerinde olan diğer ülkelere seyahat uyarısı yapılıyor.