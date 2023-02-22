Almuayyad Mane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Almuayyad Mane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Almuayyad Mane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Almuayyad Mane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Almuayyad Mane 7 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Almuayyad Ali O Mane şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Almuayyad Mane Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK HASK Zagreb futbol takımında oynamaktadır. NK HASK Zagreb takımına 14 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Almuayyad Mane'nin NK HASK Zagreb ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Almuayyad Mane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Almuayyad Mane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Almuayyad Mane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Almuayyad Mane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Şubat 2022 yılında Din. Zagreb II

6 Ekim 2022 yılında PAOK Saloniki B

14 Şubat 2023 yılında HASK Zagreb

Almuayyad Mane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Almuayyad Mane şuan NK HASK Zagreb takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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