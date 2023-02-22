Almuayyad Mane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Almuayyad Mane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Almuayyad Mane kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Almuayyad Mane ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Almuayyad Mane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Almuayyad Mane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Almuayyad Mane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Almuayyad Mane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Almuayyad Mane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Almuayyad Mane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Almuayyad Mane 7 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur.  Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Almuayyad Ali O Mane şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Almuayyad Mane Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK HASK Zagreb futbol takımında oynamaktadır. NK HASK Zagreb takımına 14 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Almuayyad Mane'nin NK HASK Zagreb ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Almuayyad Mane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Almuayyad Mane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Almuayyad Mane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Almuayyad Mane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Şubat 2022 yılında Din. Zagreb II

6 Ekim 2022 yılında PAOK Saloniki B

14 Şubat 2023 yılında HASK Zagreb

Almuayyad Mane kimdir

Almuayyad Mane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Almuayyad Mane şuan NK HASK Zagreb takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Almuayyad Mane nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Son Haberler
Christos Batzios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christos Batzios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Christos Batzios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christos Batzios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jarlath Jones kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jarlath Jones Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jarlath Jones kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jarlath Jones Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Christos Despotopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christos Despotopoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Christos Despotopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christos Despotopoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Evan Weir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evan Weir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Evan Weir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evan Weir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Çok Okunanlar
Atanur isminin anlamı nedir, Atanur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Atanur isminin anlamı nedir, Atanur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Bulent isminin anlamı nedir, Bulent ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Bulent isminin anlamı nedir, Bulent ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Seeing Someone Else Pregnant with Twins in a Dream. What does it mean to dream of seeing someone else pregnant with twins? What does it mean?
Seeing Someone Else Pregnant with Twins in a Dream. What does it mean to dream of seeing someone else pregnant with twins? What does it mean?
Seeing Back Pain in a Dream. What does it mean to see back pain in a dream? What is the meaning?
Seeing Back Pain in a Dream. What does it mean to see back pain in a dream? What is the meaning?
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
İstanbul'da pes dedirten hareket: Depremzedelere gönderilecek kıyafetleri çaldılar
İstanbul'da pes dedirten hareket: Depremzedelere gönderilecek kıyafetleri çaldılar
Prof. Dr. Gökhan Özdemir kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Gökhan Özdemir'in biyografisi
Prof. Dr. Gökhan Özdemir kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Gökhan Özdemir'in biyografisi