Alp dağlarının yüksek kesimlerinde, 'kırmızı kar' görüldü!

Yaz ayları'nın tam ortasında Alp dağlarının yüksek kesimlerinde görülen 'kırmızı kar', bilim insanlarını harekete geçirdi. Bilim insanları tarafından yapılan açıklamada, "mikroalglerin çoğalmasının karın renk değiştirmesine sebep olduğu ve bu durumun, havadaki karbondioksit miktarının artması ve iklim değişikliği nedeniyle gerçekleştiği" kaydedildi. Bilim adamları, mikroalglerin kışın da görülebildiğini, fakat sayıları ve renklerinin yeşil olması nedeniyle daha az gözlemlendiklerini belirtti.

Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi Hücre ve Bitki Fizyolojisi Laboratuvarı Direktörü Eric Marechal yaptığı açıklamada, "Mayıs'tan itibaren güneş ışınlarının çok güçlü hale gelmesiyle algler, güneş kremi görevi gören kırmızı moleküllerden oluşan bir kalkan oluşturur. Bu dönem, çoğaldıkları zamana denk gelerek zirvelerde gerçeküstü manzaralar sunuyor" sözlerine yer verdi.

BUZULLARIN DAHA HIZLI ERİMESİNİ SAĞLIYOR

Görülen bu durumun son yıllarda şaşkınlık verecek şekilde artmasının nedeninin, alglerin beslendiği atmosferdeki karbondioksitin artması olabileceği gibi mikroalglerin kar erimesini hızlandırdığı tahmin ediliyor. Konuya ilişkin Direktör Marechal, "Ne yazık ki, kırmızı renk karın albedo etkisini ortadan kaldırarak buzulların erimesini kolaylaştırıyor. Bu durum, güneş ışınlarını daha az yansıtır, ısınır ve daha hızlı erir" dedi.

HÜCRE YAŞLANMALARINA KARŞI MÜCADELE!

Görülen mikroalglerin, antioksidanlar açısından zengin olmaları sebebiyle hücre yaşlanmasına karşı mücadelede için kullanılabileceği bildiren Direktör Marechal, "Sanguina molekülleri antioksidanlar açısından zengindir ve hücrelerin yaşlanmasına karşı mücadelede sağlık ve hatta yeni yakıtları sentezlemek için enerji sektörünün ilgisini çekebilir" ifadelerini kullandı.