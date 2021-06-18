Son 50 yılın en sıcak mevsimi yaşanıyor !Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 18 Haziran 2021 Cuma | Aslan burcu, yeni başlangıçlara hazır mısın?Dolar ve euro kuru yeniden zirveye çıktı! Dolar ve euro kuru serbest piyasada bugün ne kadar oldu? (18 Haziran 2021 Cuma)HDP İzmir İl Başkanlığında Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer'in ifadesi kan dondurdu: Başka kişiler olsaydı onları da öldürürdüm!Alp dağlarının yüksek kesimlerinde, 'kırmızı kar' görüldü!Burak Sergen'den velayet davası sonrası ilk açıklama "Türkiye'de hep böyle olur"Dün düşmüştü, altın fiyatları bugün yükselişe geçti! Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 18 Haziran 2021 Cuma güncel altın kuru fiyatlarıİSKİ İstanbul su kesintileri: 18 Haziran 2021 İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İstanbul su kesinti listesiCuma Hutbesi 18 Haziran 2021! Diyanet İşleri'nin bu haftaki Cuma Hutbesi konusu: Müslüman Şahsiyeti18 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğu | İşte haftanın yepyeni indirimli ürünleri: bu fırsat kaçmaz!
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Alp dağlarının yüksek kesimlerinde, 'kırmızı kar' görüldü!

Alp dağlarının yüksek kesimlerinde, 'kırmızı kar' görüldü!

Alp dağlarının yüksek kesimlerinde, 'kırmızı kar' görülmesi üzerine bilim insanları harekete geçti,

Alp dağlarının yüksek kesimlerinde, 'kırmızı kar' görüldü!

Yaz ayları'nın tam ortasında Alp dağlarının yüksek kesimlerinde görülen 'kırmızı kar', bilim insanlarını harekete geçirdi. Bilim insanları tarafından yapılan açıklamada, "mikroalglerin çoğalmasının karın renk değiştirmesine sebep olduğu ve bu durumun, havadaki karbondioksit miktarının artması ve iklim değişikliği nedeniyle gerçekleştiği" kaydedildi. Bilim adamları, mikroalglerin kışın da görülebildiğini, fakat sayıları ve renklerinin yeşil olması nedeniyle daha az gözlemlendiklerini belirtti.

Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi Hücre ve Bitki Fizyolojisi Laboratuvarı Direktörü Eric Marechal yaptığı açıklamada, "Mayıs'tan itibaren güneş ışınlarının çok güçlü hale gelmesiyle algler, güneş kremi görevi gören kırmızı moleküllerden oluşan bir kalkan oluşturur. Bu dönem, çoğaldıkları zamana denk gelerek zirvelerde gerçeküstü manzaralar sunuyor" sözlerine yer verdi.

Alp dağlarının yüksek kesimlerinde, kırmızı kar görüldü!

BUZULLARIN DAHA HIZLI ERİMESİNİ SAĞLIYOR

Görülen bu durumun son yıllarda şaşkınlık verecek şekilde artmasının nedeninin, alglerin beslendiği atmosferdeki karbondioksitin artması olabileceği gibi mikroalglerin kar erimesini hızlandırdığı tahmin ediliyor. Konuya ilişkin Direktör Marechal, "Ne yazık ki, kırmızı renk karın albedo etkisini ortadan kaldırarak buzulların erimesini kolaylaştırıyor. Bu durum, güneş ışınlarını daha az yansıtır, ısınır ve daha hızlı erir" dedi.

Alp dağlarının yüksek kesimlerinde, kırmızı kar görüldü!

HÜCRE YAŞLANMALARINA KARŞI MÜCADELE!

Görülen mikroalglerin, antioksidanlar açısından zengin olmaları sebebiyle hücre yaşlanmasına karşı mücadelede için kullanılabileceği bildiren Direktör Marechal, "Sanguina molekülleri antioksidanlar açısından zengindir ve hücrelerin yaşlanmasına karşı mücadelede sağlık ve hatta yeni yakıtları sentezlemek için enerji sektörünün ilgisini çekebilir" ifadelerini kullandı.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT