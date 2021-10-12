Alpaks ne demek, TDK'ya göre Alpaks kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Alpaks ne demek? Alpaks TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi alpaks kelimesi. Peki alpaks ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre alpaks nedir, alpaks kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ALPAKS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Alpaks kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Alpaks kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre alpaks kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kolayca bükülebilen alüminyum ve silisyum karışımı

