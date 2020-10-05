Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleşen imza töreninde, transferin son gününde Beşiktaş'tan Alpay Çelebi'yi iki yıllığına kiralık olarak kadrolarına kattıklarını söyledi. Peki, Alpay Çelebi kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? Detaylar haberimizde...

ALPAY ÇELEBİ KİMDİR?

Fenerbahçe takımı alt yapısında futbol kariyerine adım atan Alpay Çelebi daha sonra Derince A2, Kocaeli Birlikspor takımlarında forma giymiş ve 2015 yılında Beşiktaş alt yapısına transfer olmuştur.

2017 yılında Beşiktaş takımı ile profesyonel sözleşme imzalayan Alpay Çelebi stoper ve sol bek oynamaktadır. 2017 yılının Aralık ayında Beşiktaş takımının Almanya'nın Leipzig kulübü ile karşılaştığı Şampiyonlar Ligi mücadelesinde ilk 18 kadrosunda kendisine yer bulmuştur.

1999 doğumlu futbolcu Kocaeli’de dünyaya gelmiş, baba tarafından aslen Erzurumludur. Bir erkek kardeşi ve bir ablası vardır.

"İNŞALLAH GÜVENİ BOŞA ÇIKARMAM"

Alpay Çelebi, kendisine güvenenlere teşekkür ederek, "İnşallah bu güveni boşa çıkarmam. Çok çalışacağıma söz veriyorum. Hiçbir zaman sahada mücadeleden kaçmayacağımı söylemek istiyorum. Hırslı bir yapım var. Bunu inşallah Alanyaspor'da ortaya çıkaracağım." ifadelerini kullandı.