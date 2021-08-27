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  3. Alpay Kalyon cinayetinden yeni gelişmeler! Kamera kayıtları silinmiş

Alpay Kalyon cinayetinden yeni gelişmeler! Kamera kayıtları silinmiş

Darp edilen kadını kurtarmak isterken hayatından oldu. İzmir'in Çeşme ilçesinde hayatını kaybeden Alpay Kalyon (33) cinayeti ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Olay ile ilgili bilgisi olan Sırma Akman'ın ifadesine ulaşıldı. Kalyon'u kalbinden bıçaklayan işletme müdürü Muhlis Aktürk'ün olay yerini gösteren kamera kayıtlarını sildiği bu nedenle hakkında suç delillerini gizleme ve yok etme' suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.

Alpay Kalyon cinayetinden yeni gelişmeler! Kamera kayıtları silinmiş

Olay, Alaçatı Ovacık Mahallesi 18001 Sokak'ta 21 Eylül Cumartesi gecesi saat 00.40 sıralarında meydana geldi. Alpay Kalyon (33) eski eşi Sırma Akman ve iki arkadaşı ile birlikte gittiği gece kulübünden çıkışta bir kadının darp edildiğini gördü. Bunun üzerine yardım etmek isteyen Kalyon, arkadaşı Yiğit Lavaşçı ile olaya müdahale etti ve kavga çıktı.

Alpay Kalyon cinayetinden yeni gelişmeler! Kamera kayıtları silinmiş

"MEKANIN ÖNÜNDE KAVGA EDEMEZSİNİZ"

Çevredeki mekanda çalışan valeler  'Mekanın önünde kavga edemezsiniz' diyerek olaya dahil oldu. Alpay Kalyon, valeler Faruk Baştosun (28) ile Maşallah Türkmen (32) tarafından bıçaklandı. Kalyon hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Olayla ilgili Faruk Baştosun, Maşallah Türkmen, Oğuzhan Gedik, Hüseyin Naymar (28), işletme sahibi Cemil Üngör, mesul müdür Muhlis Aktürk ile O.S. isimli toplam 7 kişi gözaltına alındı. 5 kişi serbest kalırken Baştosun ile Türkmen tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alpay Kalyon cinayetinden yeni gelişmeler! Kamera kayıtları silinmiş

TANIK SIRMA AKMAN'IN İFADESİ

Eski eşi gözlerinin önünde can veren Sırma Akman'ın ifadesine ulaşıldı. Olay sırasında Alpay Kalyon'un yanında bulunan eski eşi Sırma Akman tanık olarak ifade verdi.  Akman ifadesinde şunları söyledi, "Eski eşim ve arkadaşlarımız ile birlikte eğlenmeye gittik. Program bittikten sonra mekandan çıkışta tanımadığımız birinin bir kadına şiddet uyguladığını gördük. Bunun üzerine Alpay ve Yiğit olaya müdahale etti ve tartışan kadın ile adamı ayırmaya çalıştı."  söyleyen Akman sonradan ismini öğrendiği Maşallah Türkmen ile Faruk Baştosun adlı kişilerin "Bu mekanın önünde kavga edemezsiniz' diyerek Alpay ve Yiğit ile tartışmaya başladılar. Tartışma büyüyünce taburelerle saldırdılar. Kavga esnasında Alpay göğsünden bıçaklandı"  diye konuştu.

Alpay Kalyon cinayetinden yeni gelişmeler! Kamera kayıtları silinmiş

CİNAYETTEN SONRASI KAYITLAR SİLİNMİŞ

Bunun yanı sıra  Alper Kalyon'u kalbinden bıçaklandığı işletmenin mesul müdürü Muhlis Aktürk'ün olay yerini gösteren kamera kayıtlarının sildiği tespit edildi. Şüpheli Aktürk hakkında 'suç delillerini gizleme ve yok etme' suçundan işlem yapıldığı bildirildi.

Alpay Kalyon cinayetinden yeni gelişmeler! Kamera kayıtları silinmiş

ŞİDDET GÖREN KADINI KURTARMAK İSTEDİ: CANINDAN OLDU

Kalyon'un ağabeyi Alper Kalyon, olay ile ilgili konuştu. Bu olaya anlam veremediğini kardeşine karşı yapılan kalleşçe ölümün kendisini derinden üzdüğünü anlattı. Alper Kalyon sözlerine şöyle devam etti, "Alpay şiddet gören bir kadını kurtarmak isterken canından oldu. Kardeşim kadına şiddet konusunda çok duyarlıdır. O gün de şiddet gören bir kadını kurtarmak isterken başına bu olay geldi" dedi. Ayrıca adalete güvendiğini ve şüphelilerin en ağır cezayı almalarını istediğini söyledi.

 

 

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