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  3. Alpay Özalan açtı ağzını yumdu gözünü! "Meral Akşener'in partisinde kimin hangi koltuğa oturacağına, HDP karar veriyor."

Alpay Özalan açtı ağzını yumdu gözünü! "Meral Akşener'in partisinde kimin hangi koltuğa oturacağına, HDP karar veriyor."

Alpay Özalan, sosyal medya hesabından Meral Akşener'i hedef aldı. Akşener'in partisini HDP'nin yönettiğini söyleyen Özalan, "Meral Akşener'in partisinde kimin hangi koltuğa oturacağına, HDP karar veriyor." ifadelerine yer verdi.

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, geçtiğimiz günlerde İYİ Parti'nin görevden aldığı Yavuz Ağıralioğlu'na "Akşener ne derse onu yapıyor. Yakında HDP binasına temizliğe git dese onu da yapar" demiş, İYİ Parti'nin HDP ile yakın bağlarının olduğunu ima etmişti. Bu defa hedefi direkt Akşener'e yönelten Özalan, HDP'nin İYİ Parti'yi yönettiğini iddia etti.

Alpay Özalan açtı ağzını yumdu gözünü! Meral Akşener'in partisinde kimin hangi koltuğa oturacağına, HDP karar veriyor.

"HDP KARAR VERİYOR"

Alpay Özalan, sosyal medya hesabından Akşener'i hedef aldığı yazısında "Meral Akşener'in partisinde kimin hangi koltuğa oturacağına, HDP karar veriyor. Yavuz Ağıralioğlu olayı, bunun ispatı. Yavuz Ağıralioğlu da söylediklerini yutup boyun eğdi. Bunları söylemem birilerinin zoruna gitmiş. İlkesizlik yapmanız problem değil de söylenmesi mi problem?" ifadelerine yer verdi.

Alpay Özalan açtı ağzını yumdu gözünü! Meral Akşener'in partisinde kimin hangi koltuğa oturacağına, HDP karar veriyor. Alpay Özalan açtı ağzını yumdu gözünü! Meral Akşener'in partisinde kimin hangi koltuğa oturacağına, HDP karar veriyor.

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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