Alpay Özalan, asırlık ağaçları katleden CHP'li İBB'ye ses çıkarmayanları fena haşladı! "Yerin dibine mi girdiniz ünlü bozuntuları, kiralık kuklalar!"

Geçtiğimiz günlerde, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beşiktaş'ta bulunan Çırağan caddesindeki ağaçları boydan boya keserek, ağaçlı caddeyi ölüme terk etti. İstanbul'un en meşhur caddelerinden biri olan ve yeşilliğiyle doğayı İstanbul'un altına seren Çırağan caddesindeki 112 ağaç, kökünden kesildi ve ağaçlı cadde olarak tanınan yol çırılçıplak kaldı. Duruma tepki göstermeyenlere AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan sert tepki gösterdi.

"KAFALARI KUMA GÖMÜLDÜ"

Mayıs 2013 tarihinde, İstanbul Gezi Parkı'nda ağaçların yer değiştirmesine dahi tahammül edemeyerek, İstanbul'u birbirine katan ünlü ve CHP yanlılarının, Çırağan caddesindeki ağaçların katledilmesine sessiz kalması Alpay Özalan'ı sinirlendirdi. Özalan, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beşiktaş Çırağan Caddesi'nde bulunan 112 çınar ağacını kesti. 5 ağacın sadece yerinin değiştirilmesini bahane edip sokakları yakıp yıkan Gezici çapulcular suspus! Nerede kukla ünlüler, nerede kendini komedyen sanan kiralık soytarılar?" ifadelerine yer verdi.

Bunun dışında video yayımlayarak duygu ve düşüncelerini dile getiren AK Parti İzmir Milletvekili, "Yerin dibine mi girdiniz ünlü bozuntuları, kiralık kuklalar!" ifadelerini kullandı.