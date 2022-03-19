Alpay Özalan, CHP'nin köprü şaheserini öyle bir tiye aldı ki! "CHP, 10 bin sene sonra tekerlek icat edebilir"

1915 Çanakkale Köprüsü'nün temeli atıldığından bu yana, CHP'nin olumsuz yorumları durmak bilmedi. Son olarak geçtiğimiz gün açılışı yapılan Türkiye'nin göz bebeği, Dünya'nın en uzun köprüsü olan 1915 Çanakkale, CHP'lileri yine memnun etmemiş, köprüye dair eleştirilerini bir bir sıralamışlardı. Tüm bunların üzerine CHP'li Antalya Belediyesi farkında olmadan öyle bir hata yaptı ki, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın diline düştü.

"TEKERLEK İCAT EDEBİLİR"

Alpay Özalan, sosyal medya hesabında CHP'li Antalya Belediyesi'nin halka sunduğu betondan köprüyü paylaştı. Köprüyü övmeye doyamayan belediyeyi tiye alan Özalan, "1915 Çanakkale Köprüsü'nü beğenmeyen CHP'nin yaptığı köprü... CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin resmi hesabından bugün övünerek paylaşılmış. CHP, yaklaşık 10 bin sene sonra tekerlek diye bir şey de icat edebilir." ifadelerini kullanarak, CHP'nin beğenmediği Çanakkale Köprüsü'yle, icraat ettikleri derme çatma köprüyü karşılaştırdı. Özalan'ın bu paylaşımı binlerce beğeni alırken, takipçilerini çok güldürdü.