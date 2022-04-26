Alpay Özalan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit eden Özgür Özel'e ağzının payını verdi! "Hadsiz! Sen kimi tehdit ediyorsun?"

CHP'li Özgür Özel, Gezi davasında Osman Kavala için verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararı sonrası HDP ve TİP vekillerini arkasına alarak kameralar karşısında Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Kavala özgürdür. Tarih önünde Recep Tayyip Erdoğan mahkum olacaktır, hesap verecektir. Ant olsun, ant olsun, ant olsun." dedi. Özel'in çıkışına, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'dan yanıt geldi. Özalan, Özel'e adeta had bildirdi.

"HADSİZ SEN KİMİ TEHDİT EDİYORSUN?"

Alpay Özalan, sosyal medya hesabından Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit ettiği anları paylaşarak, "Kendine gel, hadsiz Özgür Özel! Sen kimi tehdit ediyorsun? Sezgin Tanrıkulu, dün ülkemize soykırım iftirası atıyordu. Utanmadan yanına almış cıyaklıyorsun. Bu ülkeye düşmanlık etmekten başka işiniz yok! Kimlerin hesap vermesi gerektiğini milletimiz çok iyi biliyor" ifadelerini kullandı.