Alpay Özalan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit eden Özgür Özel'e ağzının payını verdi! "Hadsiz! Sen kimi tehdit ediyorsun?"Ramazan Bayramında Başkentray bedava mı 2022? 2-3-4 Mayıs 2022 Başkentray ücretsiz mi?Son dakika | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: "Hiç kimse Cumhurbaşkanımızı tehdit edemez"Ramazan bayramında Marmaray bedava mı 2022? 2-3-4 Mayıs 2022 Marmaray ücretsiz mi?Artan yağ fiyatlarına yeni çözüm! 18 bin ton ayçiçek yağı ithal edilecekSon dakika: YDS 2022/1 sonuçları açıklandı! ÖSYM ile YDS Yabancı Dil Sınavı sonuç sorgulama ekranıBaşkan Ali Koç ters köşe yaptı! Fenerbahçe taraftarı Löw'ü beklerken Jorge Jesus geliyor!ATV Müge Anlı CANLI izle bugün 26 Nisan 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm FULL, tek parça izle YouTubeElektrik faturalarına destek bekleyen vatandaşlara müjdeli haber! Esneklik geliyorAltın piyasası darmadağın oldu, ONS altın 1902 dolara indi, gram altın düştükçe düştü! Yatırımcı neye uğradığını şaşırdı! İşte güncel altın fiyatları
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Alpay Özalan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit eden Özgür Özel'e ağzının payını verdi! "Hadsiz! Sen kimi tehdit ediyorsun?"

Alpay Özalan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit eden Özgür Özel'e ağzının payını verdi! "Hadsiz! Sen kimi tehdit ediyorsun?"

Alpay Özalan, Osman Kavala'nın müebbet hapis cezası almasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tehditler savuran CHP'li Özgür Özel'e sosyal medya hesabından verdi veriştirdi.

CHP'li Özgür Özel, Gezi davasında Osman Kavala için verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararı sonrası HDP ve TİP vekillerini arkasına alarak kameralar karşısında Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Kavala özgürdür. Tarih önünde Recep Tayyip Erdoğan mahkum olacaktır, hesap verecektir. Ant olsun, ant olsun, ant olsun." dedi. Özel'in çıkışına, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'dan yanıt geldi. Özalan, Özel'e adeta had bildirdi.

Alpay Özalan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit eden Özgür Özel'e ağzının payını verdi! Hadsiz! Sen kimi tehdit ediyorsun?

"HADSİZ SEN KİMİ TEHDİT EDİYORSUN?"

Alpay Özalan, sosyal medya hesabından Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit ettiği anları paylaşarak, "Kendine gel, hadsiz Özgür Özel! Sen kimi tehdit ediyorsun? Sezgin Tanrıkulu, dün ülkemize soykırım iftirası atıyordu. Utanmadan yanına almış cıyaklıyorsun. Bu ülkeye düşmanlık etmekten başka işiniz yok! Kimlerin hesap vermesi gerektiğini milletimiz çok iyi biliyor" ifadelerini kullandı. 

Alpay Özalan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit eden Özgür Özel'e ağzının payını verdi! Hadsiz! Sen kimi tehdit ediyorsun?

 

Alpay Özalan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit eden Özgür Özel'e ağzının payını verdi! Hadsiz! Sen kimi tehdit ediyorsun?

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT