Alpay Özalan, Eren Bülbül skandalı yaşatan İmamoğlu'na ateş püskürdü! "Bilinçli yapılmış rezil taktik!"

Geçtiğimiz günlerde Ekrem İmamoğlu, Trabzonspor şampiyonluğunda paylaştığı görselde Şehit Eren Bülbül yerine onu canlandıran oyuncunun fotoğrafını kullanmıştı. Vatandaştan gelen tepkiye rağmen paylaşımını kaldırmayan İmamoğlu'na, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan seslendi. İmamoğlu'nun bu durumu dahi reklama kullanabileceğine dikkat çeken Özalan, "Bu şahıstan her şey beklenir" dedi.

"BİLİNÇLİ YAPILMIŞ REZİL TAKTİK"

Alpay Özalan, Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımında bir taktik olabileceğine dikkat çekerek, "CHP'li Ekrem İmamoğlu, şaşırtmadı! Paylaştığı görselde Şehit Eren Bülbül yerine onu canlandıran oyuncunun fotoğrafı kullanılmış. Onca tepkiye rağmen de düzeltilmiyor. Hata mı gündem olmak için bilinçli yapılmış rezil bir taktik mi? Bu şahıstan her şey beklenir." ifadelerini kullandı.

Alpay Özalan'ın paylaşımına çok sayıda destek mesajı gelirken, Ekrem İmamoğlu'na yönelik tepkiler devam ediyor. İmamoğlu'nun paylaşımını ısrarla kaldırmaması ise ayrı bir polemik yarattı.