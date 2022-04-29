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  3. Alpay Özalan, Temel Karamollaoğlu'na vicdan sızlatan soru yöneltti! "Meral Akşener 2. Abdülhamid Han'ı hedef aldı, bu çarpık ittifak uğruna..."

Alpay Özalan, Temel Karamollaoğlu'na vicdan sızlatan soru yöneltti! "Meral Akşener 2. Abdülhamid Han'ı hedef aldı, bu çarpık ittifak uğruna..."

Alpay Özalan, Temel Karamollaoğlu'nun vicdanını sarsan soruyu sosyal medya hesabından yöneltti. Akşener'in 2. Abdülhamid Han'ı hedef almasını Karamollaoğlu'na hatırlatan Özalan, "Bu çarpık ittifak uğruna, bunu da sineye çekiyorsunuz. " dedi.

Alpay Özalan, Temel Karamollaoğlu'na vicdan sızlatan soru yöneltti! "Meral Akşener 2. Abdülhamid Han'ı hedef aldı, bu çarpık ittifak uğruna..."

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, sosyal medya hesabından Temel Karamollaoğlu'na adeta hesap sordu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 2. Abdülhamid'i hedef aldığı konuşmasını Karamollaoğlu'na hatırlatan Özalan, "Bu çarpık ittifak uğruna, bunu da sineye çekiyorsunuz. Çok yazık" ifadelerini kullandı.

Alpay Özalan, Temel Karamollaoğlu'na vicdan sızlatan soru yöneltti! Meral Akşener 2. Abdülhamid Han'ı hedef aldı, bu çarpık ittifak uğruna...

"BİR DİYECEĞİNİZ YOK MU?"

 

Akşener parti grubundaki konuşmasını Abdülhamid’e darbe yapanların sloganıyla bitirdi. Bunun hemen ardından Özalan, Temel Karamollaoğlu'na ittifak olduğu Meral Akşener'in eylemini hatırlatarak, "İttifak ortağınız Meral Akşener, Sultan 2. Abdülhamid Han'ı hedef aldı. Bir diyeceğiniz yok mu? Bu çarpık ittifak uğruna, bunu da sineye çekiyorsunuz. Çok yazık" ifadelerini kullandı. Karamollaoğlu'nun vicdanını sorgulatan bu soru, sosyal medya kullanıcılarından "Vicdan kalmadı hiçbirinde" yorumlarını da beraberinde getirdi.

Alpay Özalan, Temel Karamollaoğlu'na vicdan sızlatan soru yöneltti! Meral Akşener 2. Abdülhamid Han'ı hedef aldı, bu çarpık ittifak uğruna...Alpay Özalan, Temel Karamollaoğlu'na vicdan sızlatan soru yöneltti! Meral Akşener 2. Abdülhamid Han'ı hedef aldı, bu çarpık ittifak uğruna...

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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