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  3. Alpay Özalan'dan, Ali Babacan'a zehir zemberek sözler! Sinsi dedi, yetmedi ağzına geleni saydı! "Entrika, Ali Babacan'dan sorulur!"

Alpay Özalan'dan, Ali Babacan'a zehir zemberek sözler! Sinsi dedi, yetmedi ağzına geleni saydı! "Entrika, Ali Babacan'dan sorulur!"

Alpay Özalan, sosyal medya hesabından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı hedef alarak, "Entrika, Ali Babacan'dan sorulur!" ifadelerini kullandı.

Alpay Özalan'dan, Ali Babacan'a zehir zemberek sözler! Sinsi dedi, yetmedi ağzına geleni saydı! "Entrika, Ali Babacan'dan sorulur!"

Sosyal medya hesabını aktif kullanan siyasiler arasında AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan yer alıyor. Takipçileriyle paylaştığı her bilgi ve eleştirisi gündem başlığına konu edinen Özalan, bu defa DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı hedef aldı. "Entrikalarla seçim kazanılmaz" diyen Babacan'a, "Entrika, Ali Babacan'dan sorulur" diyen Özalan, tepkisini yazıya döktü.

Alpay Özalan'dan, Ali Babacan'a zehir zemberek sözler! Sinsi dedi, yetmedi ağzına geleni saydı! Entrika, Ali Babacan'dan sorulur!

"21. YÜZYILIN BRÜTÜS'Ü"

Geçtiğimiz günlerde Ali Babacan'ın, Cumhur İttifak'ını hedef alarak sarf ettiği "Entrikalarla seçim kazanılmaz" cümlelerine, Alpay Özalan sessiz kalamadı. Sosyal medya hesabından Ali Babacan'a zehir zemberek sözler söyleyen Özalan, "Ali Babacan, "Entrikalarla seçim kazanılmaz." dedi. AK Parti milletvekiliyken CHP ile gizli toplantılar yapıp muhalefetin cumhurbaşkanı adayına çalıştığını itiraf eden sinsi mi diyor bunu? Entrika, Ali Babacan'dan sorulur. 21. yüzyılın Brütüs'ü, kendinden biliyor işi" ifadelerini kullandı.

Alpay Özalan'dan, Ali Babacan'a zehir zemberek sözler! Sinsi dedi, yetmedi ağzına geleni saydı! Entrika, Ali Babacan'dan sorulur!Alpay Özalan'dan, Ali Babacan'a zehir zemberek sözler! Sinsi dedi, yetmedi ağzına geleni saydı! Entrika, Ali Babacan'dan sorulur!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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