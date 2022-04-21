Alpay Özalan'dan elektrikleri kesilen Kılıçdaroğlu'na: "Çok sevdiği geceliği 100 bin TL olan otel odasında kalınca morali düzelir."

Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz aylarda elektrik faturasının fazla geldiğini söyleyerek durumu protesto etmek istemiş, faturalarını ödemeyeceğini belirtmişti. Dediğini yapan ve eylemini tamamlayan CHP lideri, bugün eşinin kendisine telefon etmesiyle şaşkına döndü. Evinde elektriğin kesildiğini öğrenen Kılıçdaroğlu, "Az önce eşim aradı. Faturayı ödemediğim için elektrik kesilmiş" ifadelerini kullandı. Sosyal medyada alay konusu olan duruma AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan da tepkisiz kalamadı.

"GECELİĞİ 100 BİN TL OLAN OTEL ODASI"

Alpay Özalan, CHP liderinin protestosunu yersiz bulduğunu dile getirmişti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun vatandaşlık görevini yerine getirmeyip elektriklerinin kesilmesine neden olmasına Özalan'dan, "Kemal Kılıçdaroğlu, Halkçılık oynayayım derken yine halkın alay konusu oldu. Çok sevdiği geceliği 100 bin TL olan otel odasında kalınca morali düzelir." ifadelerini içeren paylaşım geldi.