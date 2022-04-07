Alpay Özalan'dan İYİ Parti ve Meral Akşenere zehir zemberek sözler! "Bu yaptıkları siyaset değil, rezalet!"

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, sosyal medya hesabından günlerdir İYİ Parti'de görevine son verilen Yavuz Ağıralioğlu'nu hedef alıyor. Son olarak "Rencide oldum" diyen Ağıralioğlu'na, "Makam elden gidince rencide oluyorsun da, Akşener HDP ile birlikteyken, Lütfü Türkkan şehit ağabeyine küfür ederken neden rencide olmuyordun? Bu yaptığınız iki yüzlülük" ifadelerini kullanarak tepki göstermişti. Son olarak Twitter hesabından video yayımlayan Özalan, Meral Akşener ve beraberindeki parti arkadaşlarına zehir zemberek sözler sarf etti.

"SİYASET DEĞİL REZALET"

Alpay Özalan, Meral Akşener ve parti arkadaşlarını hedef aldığı konuşmasında, "CHP ve HDP'nin emrine giren Meral Akşener'in partisinde vatanseverlik yasak. HDP'yi ve Selahattin Demirtaş'ı eleştiren kim varsa tek tek tasfiye ediliyor. Son olarak HDP'lilerle tartışan Yavuz Ağıralioğlu partisinden görevden alındı. Meral Akşener çevresindekileri de kendi gibi bin bir surat yaptı. Meral Akşener ortakları HDP ve CHP'yi mutlu etti. Akşener yakında Ağıralioğlu'nu HDP binasına temizliğe de gönderir. Bu yaptığınız siyaset değil, rezalettir." ifadelerini kullandı.