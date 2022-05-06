İkbal Gürpınar ve Esra Elönü'den mülteci açıklaması! "Kuraklık olacaktı, Suriyeliler geldi yağmur yağdı. 15 Temmuz'u onlar sayesinde kazandık"AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten provokasyon çabalarına sert yanıt! "Yürütülen iftira kampanyaları açık provokasyondur"Fotoğraf tartışma yaratmıştı! Ekrem İmamoğlu'ndan Nagehan Alçı açıklaması: Bugün Nagehan Hanım gelmiştir, yarın Abdülkadir Selvi'yi davet etmek istiyorumOn Numara sonuçları 6 Mayıs 2022 Cuma | On Numara bilet sorgulama ekranı 6 Mayıs 2022Murat Övüç'ün özeli bile kalmadı! Açıklamalarıyla pes dedirtti! "Beni öperek uyandırıyor"Ünlü oyuncu Aslı Enver'den ayrılık haber geldiSon Dakika! Et ve Süt Kurumu'ndan zam açıklaması!Alpay Özalan'dan Ümit Özdağ'a zehir zemberek sözler! "İstediğini alamayınca mı vatansever oldu?"Taze gelin Seda Sayan'ın ayaklarına güller serildi! Sosyal medya coştu! "Suger mom"TV8'in başarılı sunucusu Saadet Özsırkıntı güzelliğine güzellik kattı! "Nefesimizi kesmen hiç hoş değil"
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Alpay Özalan'dan Ümit Özdağ'a zehir zemberek sözler! "İstediğini alamayınca mı vatansever oldu?"

Alpay Özalan'dan Ümit Özdağ'a zehir zemberek sözler! "İstediğini alamayınca mı vatansever oldu?"

Alpay Özalan, sosyal medya hesabından son günlerde mülteci açıklamalarıyla gündem olan Ümit Özdağ'a veryansın etti. "İstediğini alamayınca mı vatansever oldu?" diyen Özalan, Özdağ'ın makam sahibi olamadığı için bu tür polemiklerle gündeme gelmeye çalıştığını iddia etti.

Alpay Özalan'dan Ümit Özdağ'a zehir zemberek sözler! "İstediğini alamayınca mı vatansever oldu?"

Gündeme dair açıklamaları ve sert eleştirileriyle meşhur olan AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, sosyal medya hesabından mülteci açıklamaları ve Süleyman Soylu ile aralarında geçen tartışma sebebiyle gündem olan Ümit Özdağ için, "İstediğini alamayınca mı vatansever oldu? Makam verilse Canan Kaftancıoğlu ile halâ ortaktı. Ümit Özdağ budur" ifadelerini kullandı.

Alpay Özalan'dan Ümit Özdağ'a zehir zemberek sözler! İstediğini alamayınca mı vatansever oldu?

"ÜMİT ÖZDAĞ'IN AKŞENER'DEN HİÇBİR FARKI YOK"

Alpay Özalan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Terörün başını ezen İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'yu hedef alan Ümit Özdağ, makam elden gidinceye kadar Canan Kaftancıoğlu ile yan yana olmaktan utanmıyordu. İstediğini alamayınca mı vatansever oldu? Makam verilse Canan Kaftancıoğlu ile hâlâ ortaktı. Ümit Özdağ budur. Ümit Özdağ'ın, Meral Akşener'den hiçbir farkı yoktur" ifadelerine yer verdi.

Alpay Özalan'dan Ümit Özdağ'a zehir zemberek sözler! İstediğini alamayınca mı vatansever oldu?Alpay Özalan'dan Ümit Özdağ'a zehir zemberek sözler! İstediğini alamayınca mı vatansever oldu?

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
1
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT