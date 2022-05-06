Alpay Özalan'dan Ümit Özdağ'a zehir zemberek sözler! "İstediğini alamayınca mı vatansever oldu?"

Gündeme dair açıklamaları ve sert eleştirileriyle meşhur olan AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, sosyal medya hesabından mülteci açıklamaları ve Süleyman Soylu ile aralarında geçen tartışma sebebiyle gündem olan Ümit Özdağ için, "İstediğini alamayınca mı vatansever oldu? Makam verilse Canan Kaftancıoğlu ile halâ ortaktı. Ümit Özdağ budur" ifadelerini kullandı.

"ÜMİT ÖZDAĞ'IN AKŞENER'DEN HİÇBİR FARKI YOK"

Alpay Özalan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Terörün başını ezen İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'yu hedef alan Ümit Özdağ, makam elden gidinceye kadar Canan Kaftancıoğlu ile yan yana olmaktan utanmıyordu. İstediğini alamayınca mı vatansever oldu? Makam verilse Canan Kaftancıoğlu ile hâlâ ortaktı. Ümit Özdağ budur. Ümit Özdağ'ın, Meral Akşener'den hiçbir farkı yoktur" ifadelerine yer verdi.