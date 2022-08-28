Alpay Özalan'dan uyandırma mesajı! "6'lı masa PKK'ya operasyonları durdurmayı vadediyor!"

Alpay Özalan sosyal medya hesabından 6'lı masaya ait ilginç vaatlerden birini takipçilerine duyurarak, uyandırma mesajı yayınladı.

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Alpay Özalan'dan uyandırma mesajı! "6'lı masa PKK'ya operasyonları durdurmayı vadediyor!"

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, sosyal medya hesabını aktif kullanan siyasiler arasında yer alıyor. Twitter hesabında oldukça geniş takipçi kitlesi olan Özalan, paylaşımlarıyla çoğu zaman 6'lı masaya atıfta bulunuyor. Eleştirel diliyle dikkat çeken Özalan, bu defa verilen vaatlerden birini okurlarına sundu.

Alpay Özalan'dan uyandırma mesajı! 6'lı masa PKK'ya operasyonları durdurmayı vadediyor!

UYANDIRMA MESAJI

Alpay Özalan, sosyal medya hesabından 6'lı masanın PKK'ya yönelik operasyonları durdurma hedefi olduğunu belirtti. AK Parti İzmir Milletvekili Özalan paylaşımında, "Rezalet! Kemal Kılıçdaroğlu, bundan sonraki tezkerelere de "Hayır" diyeceklerini açıkladı. HDP uşağı Altılı Masa, açıkça Pkk'ya operasyonları durdurmayı vadediyor. Terör örgütü Pkk, bu yüzden CHP ve İyi Parti'nin iktidar olmasını istiyor." ifadelerine yer verdi.

Alpay Özalan'dan uyandırma mesajı! 6'lı masa PKK'ya operasyonları durdurmayı vadediyor!

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