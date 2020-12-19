Alper Alpözgen kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü? ünlü senaristin ani ölümünün ardından hayatı merak konusu oldu. Şişli'de, arkadaşının evinde ölü bulunan ünlü senaristin ölüm nedeniyle ilgili polis inceleme başlattı. Peki Alper Alpözgen kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü?

ALPER ALPÖZGEN KİMDİR?

Senarist Alper Alpözgen arkadaşının evinde ölü bulundu. 42 yaşında olan Alpözgen’in ölümünden önce “Kendimi İyi Hissetmiyorum” dediği öğrenildi.

2020 yılı içerisinde Kanal D ekranlarında yayınlanan “Hizmetçiler” dizisinin senaristliğini üstlenen Alpözgen, Güllüm Şov’un yazarlığını ve yönetmenliğinde de rol aldı. “Melek” programında “Azize’yi Tutmasınlar” isimli tiplemeye kadın kılığında hayat vermişti. “Vahşi Şeyler” isimli bir de kitabı olan Senarist, Acun Ilıcalı’nın yakın zamanda yayın hayatına girecek olan Exxen platformunda yayınlanması düşünülen komedi dizisinin senaryosunu hazırlıyordu.

ALPER ALPÖZGEN NEDEN ÖLDÜ?

Senaristlik ve yazarlık yapan Alper Alpözgen'in ölümünün ardından inceleme başlatıldı.

Polisin, olay yerinde savcı eşliğinde yaptığı incelemede, ceset üzerinde herhangi bir darp izine rastlanmadı.

Yapılan incelemelerin ardından Alper Alpözgen'in cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.