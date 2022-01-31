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Alper Taş kimdir? Kaç yaşında, nereli? Alper Taş'ın biyografisi

Özgürlük ve Dayanışma Partisi Eski Genel Başkanı Alper Taş'ın kim olduğu merak ediliyor. Bu bağlamda, Alper Taş kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Alper Taş'ın biyografisi

Alper Taş kimdir? Kaç yaşında, nereli? Alper Taş'ın biyografisi

Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin kurulmasında büyük rol oynayan Alper Taş'ın kim olduğu araştırılıyor. Peki, Alper Taş kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Alper Taş'ın biyografisi...

Alper Taş kimdir? Kaç yaşında, nereli? Alper Taş'ın biyografisi

ALPER TAŞ KİMDİR?

55 yaşındaki Alper Taş 1967 yılında Rize'nin Pazar ilçesinde doğmuştur. Aslen Hemşinlidir. Özgürlük ve Dayanışma Partisi eski genel başkanıdır. Birgün Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmaktadır.

Üniversiteye kadar olan öğrenimini Pazar'da tamamladı. Şimdiki adı İletişim Fakültesi olan İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. Gençlik yıllarında devrimci gençlik mücadelesinin örgütleyicileri arasında yer aldı. Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin kuruluşunda bulundu. Partide Beykoz ilçe yöneticiliği, İstanbul İl Örgütü yöneticiliği, İstanbul İl Başkanlığı, Parti Meclisi üyeliği ve Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. 20 Haziran 2009 tarihinde yapılan 6. Olağan Büyük Kongre'de Genel Başkanlığa seçildi.

Alper Taş kimdir? Kaç yaşında, nereli? Alper Taş'ın biyografisi

11 Haziran 2012 tarihinde yapılan ÖDP Kongresi'nde eş başkanlık modelinin kabul edilmesi neticesinde Bilge Seçkin Çetinkaya ile birlikte eş başkanlığa seçildi. 13 Mart 2016 tarihinde ÖDP'de liderlik modelinin Başkanlar Kurulu olarak kabul edilmesi üzerine 5 kişilik Başkanlar Kurulu üyeliğine seçildi. 2019 Türkiye yerel seçimlerinde Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nden istifa ederek Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı ve Beyoğlu belediye başkan adayı olduysa da seçilemedi. Seçimlerden sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek yeniden Özgürlük ve Dayanışma Partisi üyesi oldu.

Füsun Taş ile evli olup İstanbul'da yaşamaktadır.

Alper Taş kimdir? Kaç yaşında, nereli? Alper Taş'ın biyografisi

Bölge Gündem Editör Ekibi
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